07 июня 2025
06 июня 2025

На улицах Екатеринбурга обнаружили элитный спорткар прошлого. Фото

В Екатеринбурге заметили Porsche 911 Carrera 4
© Служба новостей «URA.RU»
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Данную модель выпустили в 1989 году
Данную модель выпустили в 1989 году Фото:

Жители Екатеринбурга заметили на одном из перекрестков редкое спортивное купе прямиком из 80-х Porsche 911 Carrera 4. Фотографию красивого авто опубликовали в telegram-канале shashki ekb.

Данный спорткар выпустили еще в 1989 году. Под капотом установлен двигатель объемом 3,5 литра, который выдает 250 лошадиных сил. До ста километров в час спорткар разгоняется всего за 5,7 секунды. На этой модели также установлены кованые диски золотого цвета. Данный Porsche 911 примечателен своей редкой расцветкой Forest Green Metallic. 

Ранее в городе уже замечали Lamborghini Huracan Tecnica 2025 года выпуска, привезенную из Москвы, а также необычный Plymouth Prowler конца 90-х годов. Такие автомобили привлекают внимание горожан и автолюбителей, становясь объектами обсуждения в соцсетях.

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Жители Екатеринбурга заметили на одном из перекрестков редкое спортивное купе прямиком из 80-х Porsche 911 Carrera 4. Фотографию красивого авто опубликовали в telegram-канале shashki ekb. Данный спорткар выпустили еще в 1989 году. Под капотом установлен двигатель объемом 3,5 литра, который выдает 250 лошадиных сил. До ста километров в час спорткар разгоняется всего за 5,7 секунды. На этой модели также установлены кованые диски золотого цвета. Данный Porsche 911 примечателен своей редкой расцветкой Forest Green Metallic.  Ранее в городе уже замечали Lamborghini Huracan Tecnica 2025 года выпуска, привезенную из Москвы, а также необычный Plymouth Prowler конца 90-х годов. Такие автомобили привлекают внимание горожан и автолюбителей, становясь объектами обсуждения в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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