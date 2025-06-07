Жители Екатеринбурга заметили на одном из перекрестков редкое спортивное купе прямиком из 80-х Porsche 911 Carrera 4. Фотографию красивого авто опубликовали в telegram-канале shashki ekb.
Данный спорткар выпустили еще в 1989 году. Под капотом установлен двигатель объемом 3,5 литра, который выдает 250 лошадиных сил. До ста километров в час спорткар разгоняется всего за 5,7 секунды. На этой модели также установлены кованые диски золотого цвета. Данный Porsche 911 примечателен своей редкой расцветкой Forest Green Metallic.
Ранее в городе уже замечали Lamborghini Huracan Tecnica 2025 года выпуска, привезенную из Москвы, а также необычный Plymouth Prowler конца 90-х годов. Такие автомобили привлекают внимание горожан и автолюбителей, становясь объектами обсуждения в соцсетях.
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