07 июня 2025

Стали известны победители «Премии Муз-ТВ 2025»

Николая Баскова наградили «За вклад в развитие российской музыки»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве прошла 20-я церемония вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда»
В Москве прошла 20-я церемония вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда» Фото:

В Москве 7 июня прошла 20-я церемония «Премии МУЗ-ТВ 2025», где наградили лучших российских музыкантов и группы. Главными победителями стали Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik & Asti и другие артисты в разных номинациях. Подробности в материале URA.RU. 

Главные номинации: победители года

Сергей Лазарев был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года.
Сергей Лазарев был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года.
Фото:

Сразу две награды достались певице Мари Краймбрери — она стала «Лучшей исполнительницей» и вместе с Димой Биланом получила премию за «Лучшее видео» — клип на песню It»s My Life, говорится на сайте премии. Сергей Лазарев, один из самых стабильных артистов на российской сцене, был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года. Artik & Asti признаны «Лучшей группой», а их совместный трек с Джиганом «Худи» получил награду за «Лучшую коллаборацию». МОТ был отмечен в номинации «Лучший альбом» за пластинку «Август навсегда». А «Прорывом года» стала группа из Барнаула — «Комната культуры», покорившая публику своим необычным звучанием.

Лучшие песни и клипы

Люся Чеботина выиграла в категории «Лучшее танцевальное видео»
Люся Чеботина выиграла в категории «Лучшее танцевальное видео»
Фото:

В номинации «Лучшая песня» победила Татьяна Куртукова с треком «Матушка». Люся Чеботина выиграла в категории «Лучшее танцевальное видео» за «За бывшего», а «Лучшее лирическое видео» — «Раневскую» — исполнил певец Akmal».

Каверы и концертные шоу

«Лучшая cover-версия»: Филипп Киркоров — за версию песни «Фиолетовая вата»
«Лучшая cover-версия»: Филипп Киркоров — за версию песни «Фиолетовая вата»
Фото:

Сразу три победителя оказались в номинации «Лучшая cover-версия»: «Три дня дождя» и Тося Чайкина — за кавер на «Земля», Филипп Киркоров — за версию песни «Фиолетовая вата».

Полина Гагарина была награждена за шоу «Навсегда»
Полина Гагарина была награждена за шоу «Навсегда»
Фото:

Полина Гагарина была награждена за шоу «Навсегда», которое прошло в 2024 году в «Лужниках» и собрало более 60 тысяч зрителей. А диджитал-награду «Лучший в сети» получил молодой артист Ваня Дмитриенко.

Специальные номинации: признание легенд

Организаторы церемонии также отметили выдающихся деятелей российской музыкальной сцены:

  • «Легендарный композитор» — Игорь Крутой
  • «Легендарный исполнитель» — Дима Билан
  • «Легендарная исполнительница» — Лолита
  • «Легендарная рок-группа» — «Звери»
  • «Легендарная группа» — «Иванушки International»
  • «Легенда шоу-бизнеса» — «Дискотека Авария»
  • «Рок-легенда» — Вадим Самойлов («Агата Кристи»)
  • «Легендарный поэт» — Михаил Гуцериев
  • «Легендарный продюсер» — Яна Рудковская
  • «За вклад в развитие российской музыки» — Николай Басков
  • «Выбор VK Музыки» — рэп-исполнитель Toxi$

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В Москве 7 июня прошла 20-я церемония «Премии МУЗ-ТВ 2025», где наградили лучших российских музыкантов и группы. Главными победителями стали Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik & Asti и другие артисты в разных номинациях. Подробности в материале URA.RU.  Главные номинации: победители года Сразу две награды достались певице Мари Краймбрери — она стала «Лучшей исполнительницей» и вместе с Димой Биланом получила премию за «Лучшее видео» — клип на песню It»s My Life, говорится на сайте премии. Сергей Лазарев, один из самых стабильных артистов на российской сцене, был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года. Artik & Asti признаны «Лучшей группой», а их совместный трек с Джиганом «Худи» получил награду за «Лучшую коллаборацию». МОТ был отмечен в номинации «Лучший альбом» за пластинку «Август навсегда». А «Прорывом года» стала группа из Барнаула — «Комната культуры», покорившая публику своим необычным звучанием. Лучшие песни и клипы В номинации «Лучшая песня» победила Татьяна Куртукова с треком «Матушка». Люся Чеботина выиграла в категории «Лучшее танцевальное видео» за «За бывшего», а «Лучшее лирическое видео» — «Раневскую» — исполнил певец Akmal». Каверы и концертные шоу Сразу три победителя оказались в номинации «Лучшая cover-версия»: «Три дня дождя» и Тося Чайкина — за кавер на «Земля», Филипп Киркоров — за версию песни «Фиолетовая вата». Полина Гагарина была награждена за шоу «Навсегда», которое прошло в 2024 году в «Лужниках» и собрало более 60 тысяч зрителей. А диджитал-награду «Лучший в сети» получил молодой артист Ваня Дмитриенко. Специальные номинации: признание легенд Организаторы церемонии также отметили выдающихся деятелей российской музыкальной сцены:
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