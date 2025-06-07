Стали известны победители «Премии Муз-ТВ 2025»

В Москве 7 июня прошла 20-я церемония «Премии МУЗ-ТВ 2025», где наградили лучших российских музыкантов и группы. Главными победителями стали Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik & Asti и другие артисты в разных номинациях. Подробности в материале URA.RU.
Главные номинации: победители года
Сразу две награды достались певице Мари Краймбрери — она стала «Лучшей исполнительницей» и вместе с Димой Биланом получила премию за «Лучшее видео» — клип на песню It»s My Life, говорится на сайте премии. Сергей Лазарев, один из самых стабильных артистов на российской сцене, был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года. Artik & Asti признаны «Лучшей группой», а их совместный трек с Джиганом «Худи» получил награду за «Лучшую коллаборацию». МОТ был отмечен в номинации «Лучший альбом» за пластинку «Август навсегда». А «Прорывом года» стала группа из Барнаула — «Комната культуры», покорившая публику своим необычным звучанием.
Лучшие песни и клипы
В номинации «Лучшая песня» победила Татьяна Куртукова с треком «Матушка». Люся Чеботина выиграла в категории «Лучшее танцевальное видео» за «За бывшего», а «Лучшее лирическое видео» — «Раневскую» — исполнил певец Akmal».
Каверы и концертные шоу
Сразу три победителя оказались в номинации «Лучшая cover-версия»: «Три дня дождя» и Тося Чайкина — за кавер на «Земля», Филипп Киркоров — за версию песни «Фиолетовая вата».
Полина Гагарина была награждена за шоу «Навсегда», которое прошло в 2024 году в «Лужниках» и собрало более 60 тысяч зрителей. А диджитал-награду «Лучший в сети» получил молодой артист Ваня Дмитриенко.
Специальные номинации: признание легенд
Организаторы церемонии также отметили выдающихся деятелей российской музыкальной сцены:
- «Легендарный композитор» — Игорь Крутой
- «Легендарный исполнитель» — Дима Билан
- «Легендарная исполнительница» — Лолита
- «Легендарная рок-группа» — «Звери»
- «Легендарная группа» — «Иванушки International»
- «Легенда шоу-бизнеса» — «Дискотека Авария»
- «Рок-легенда» — Вадим Самойлов («Агата Кристи»)
- «Легендарный поэт» — Михаил Гуцериев
- «Легендарный продюсер» — Яна Рудковская
- «За вклад в развитие российской музыки» — Николай Басков
- «Выбор VK Музыки» — рэп-исполнитель Toxi$
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