Участница шоу «Пацанки» из Тюмени открыла сбор на свое лечение. «Грозит отек мозга»

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По словам блогера, ей грозит отек головного мозга (архивное фото) Фото:

Анна Тихомирова (Аня Тихая) из Тюмени, участница шоу «Пацанки», перенесла инсульт и попросила подписчиков пожертвовать ей деньги на лечение. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети.

«15 мая у меня был очередной инсульт. Адские головные боли, упали зрение и слух, неясное сознание, живу, как будто в вакууме. Если не начать срочно лечить, все обернется отеком головного мозга. Если всего 1000 из моих подписчиков один раз не выпьют кофе, это покроет первый курс лечения. Он стоит в районе 100 тысяч рублей», — написала Анна Тихомирова на своей странице в социальной сети.

По словам девушки, диагноз ей поставили после многочисленных обследований. Чтобы предотвратить развитие осложнений, нужны капельницы, лекарства и помощь невролога.

В случае успешного лечения, операции на мозге можно будет избежать. Блогер обещает предоставить подписчикам все документы и отчеты по расходам. Согласно последним данным, озвученным девушкой, в настоящее время ей удалось собрать чуть больше 18 тысяч рублей.

Анна Тихомирова стала участницей шестого сезона шоу «Пацанки». В ходе проекта ее выгоняли с основной площадки за угрозы оружием.

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Анна Тихомирова (Аня Тихая) из Тюмени, участница шоу «Пацанки», перенесла инсульт и попросила подписчиков пожертвовать ей деньги на лечение. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети. «15 мая у меня был очередной инсульт. Адские головные боли, упали зрение и слух, неясное сознание, живу, как будто в вакууме. Если не начать срочно лечить, все обернется отеком головного мозга. Если всего 1000 из моих подписчиков один раз не выпьют кофе, это покроет первый курс лечения. Он стоит в районе 100 тысяч рублей», — написала Анна Тихомирова на своей странице в социальной сети. По словам девушки, диагноз ей поставили после многочисленных обследований. Чтобы предотвратить развитие осложнений, нужны капельницы, лекарства и помощь невролога. В случае успешного лечения, операции на мозге можно будет избежать. Блогер обещает предоставить подписчикам все документы и отчеты по расходам. Согласно последним данным, озвученным девушкой, в настоящее время ей удалось собрать чуть больше 18 тысяч рублей. Анна Тихомирова стала участницей шестого сезона шоу «Пацанки». В ходе проекта ее выгоняли с основной площадки за угрозы оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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