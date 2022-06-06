Участница шоу «Пацанки» из Тюмени открыла сбор на свое лечение. «Грозит отек мозга»

06 июня 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

По словам блогера, ей грозит отек головного мозга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Анна Тихомирова (Аня Тихая) из Тюмени, участница шоу «Пацанки», перенесла инсульт и попросила подписчиков пожертвовать ей деньги на лечение. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети. «15 мая у меня был очередной инсульт. Адские головные боли, упали зрение и слух, неясное сознание, живу, как будто в вакууме. Если не начать срочно лечить, все обернется отеком головного мозга. Если всего 1000 из моих подписчиков один раз не выпьют кофе, это покроет первый курс лечения. Он стоит в районе 100 тысяч рублей», — написала Анна Тихомирова на своей странице в социальной сети. По словам девушки, диагноз ей поставили после многочисленных обследований. Чтобы предотвратить развитие осложнений, нужны капельницы, лекарства и помощь невролога. В случае успешного лечения, операции на мозге можно будет избежать. Блогер обещает предоставить подписчикам все документы и отчеты по расходам. Согласно последним данным, озвученным девушкой, в настоящее время ей удалось собрать чуть больше 18 тысяч рублей. Анна Тихомирова стала участницей шестого сезона шоу «Пацанки». В ходе проекта ее выгоняли с основной площадки за угрозы оружием. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Анна Тихомирова (Аня Тихая) из Тюмени, участница шоу «Пацанки», перенесла инсульт и попросила подписчиков пожертвовать ей деньги на лечение. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети. «15 мая у меня был очередной инсульт. Адские головные боли, упали зрение и слух, неясное сознание, живу, как будто в вакууме. Если не начать срочно лечить, все обернется отеком головного мозга. Если всего 1000 из моих подписчиков один раз не выпьют кофе, это покроет первый курс лечения. Он стоит в районе 100 тысяч рублей», — написала Анна Тихомирова на своей странице в социальной сети. По словам девушки, диагноз ей поставили после многочисленных обследований. Чтобы предотвратить развитие осложнений, нужны капельницы, лекарства и помощь невролога. В случае успешного лечения, операции на мозге можно будет избежать. Блогер обещает предоставить подписчикам все документы и отчеты по расходам. Согласно последним данным, озвученным девушкой, в настоящее время ей удалось собрать чуть больше 18 тысяч рублей. Анна Тихомирова стала участницей шестого сезона шоу «Пацанки». В ходе проекта ее выгоняли с основной площадки за угрозы оружием.