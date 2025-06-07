В Нижневартовске на день перекроют улицу

Дорогу перекроют из-за ремонта
В Нижневартовске (ХМАО) 8 июня с 7 до 17 часов перекроют участок улицы Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«8 июня проезд по улице Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина будет перекрыт с 07 до 17 часов», — сообщается в telegram-канале мэрии. На участке будут выполняться ремонтные работы.
Подрядная организация планирует выполнить укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и пути объезда.
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