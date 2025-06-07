07 июня 2025
06 июня 2025

В Нижневартовске на день перекроют улицу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорогу перекроют из-за ремонта
Дорогу перекроют из-за ремонта Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 8 июня с 7 до 17 часов перекроют участок улицы Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«8 июня проезд по улице Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина будет перекрыт с 07 до 17 часов», — сообщается в telegram-канале мэрии. На участке будут выполняться ремонтные работы.

Подрядная организация планирует выполнить укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и пути объезда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) 8 июня с 7 до 17 часов перекроют участок улицы Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина. Об этом власти города сообщили в соцсети. «8 июня проезд по улице Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина будет перекрыт с 07 до 17 часов», — сообщается в telegram-канале мэрии. На участке будут выполняться ремонтные работы. Подрядная организация планирует выполнить укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...