07 июня 2025
06 июня 2025

Байкер насмерть влетел в легковушку под Екатеринбургом. Фото

В аварии около Среднеуральска погиб мотоциклист
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла около 21:00 (архивное фото)
Авария произошла около 21:00 (архивное фото) Фото:

На въезде в Среднеуральск (Свердловская область) 36-летний байкер врезался в легковушку Hyundai Solaris. Из-за полученных травм мотоциклист скончался на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«В результате ДТП 36-летний водитель мотоцикла Kawasaki получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — заявили в ГИБДД. C различными травмами пассажиров Hyundai Solaris доставили в больницу Верхней Пышмы.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства страшного ДТП.

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На въезде в Среднеуральск (Свердловская область) 36-летний байкер врезался в легковушку Hyundai Solaris. Из-за полученных травм мотоциклист скончался на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «В результате ДТП 36-летний водитель мотоцикла Kawasaki получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — заявили в ГИБДД. C различными травмами пассажиров Hyundai Solaris доставили в больницу Верхней Пышмы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства страшного ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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