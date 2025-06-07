На въезде в Среднеуральск (Свердловская область) 36-летний байкер врезался в легковушку Hyundai Solaris. Из-за полученных травм мотоциклист скончался на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«В результате ДТП 36-летний водитель мотоцикла Kawasaki получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — заявили в ГИБДД. C различными травмами пассажиров Hyundai Solaris доставили в больницу Верхней Пышмы.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства страшного ДТП.
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