07 июня 2025
06 июня 2025

«Был спрятан от глаз»: в Челябинской области под землей наткнулись на древний мост. Фото

В Айлино обнаружили старинный мост 18 века
© Служба новостей «URA.RU»
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В Айлино дорожная техника раскопала старинный мост
В Айлино дорожная техника раскопала старинный мост Фото:

В селе Айлино Саткинского района Челябинской области во время реконструкции дороги рабочие обнаружили старинный мост, ранее скрытый под проезжей частью. Выяснилось, что объект не числится в реестрах памятников архитектуры и культуры региона. 

«Ранее о существовании этого моста никто не знал, так как он был спрятан под современной дорогой и не привлекал внимания. Когда для проведения работ построили временную дорогу в обход, старинная кладка оказалась на виду. При осмотре сооружения оказалось, что, возможно, он является частью Екатерининского тракта XVIII века, который проходил через эти места», — сообщается в группе «Газета „Саткинский Рабочий“ в социальной сети „Вконтакте“.

По сведению издания, аналогичные мосты этого периода сохранились в соседних регионах, и их архитектурные особенности схожи с найденным объектом. В официальных реестрах памятников архитектуры и культуры этот мост не зарегистрирован. В настоящее время активные работы на участке приостановлены — мост не разбирают и не засыпают. Дальнейшая судьба исторического сооружения пока неизвестна.

Как сообщало URA.RU ранее, студенты Челябинского госуниверситета раскопали клад. Находку сделали при исследовании крупнейшей для региона стоянки жителей эпохи энеолита Михеевская-2. 

Жители обеспокоены судьбой архитектурной находки
Жители обеспокоены судьбой архитектурной находки
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В селе Айлино Саткинского района Челябинской области во время реконструкции дороги рабочие обнаружили старинный мост, ранее скрытый под проезжей частью. Выяснилось, что объект не числится в реестрах памятников архитектуры и культуры региона.  «Ранее о существовании этого моста никто не знал, так как он был спрятан под современной дорогой и не привлекал внимания. Когда для проведения работ построили временную дорогу в обход, старинная кладка оказалась на виду. При осмотре сооружения оказалось, что, возможно, он является частью Екатерининского тракта XVIII века, который проходил через эти места», — сообщается в группе «Газета „Саткинский Рабочий“ в социальной сети „Вконтакте“. По сведению издания, аналогичные мосты этого периода сохранились в соседних регионах, и их архитектурные особенности схожи с найденным объектом. В официальных реестрах памятников архитектуры и культуры этот мост не зарегистрирован. В настоящее время активные работы на участке приостановлены — мост не разбирают и не засыпают. Дальнейшая судьба исторического сооружения пока неизвестна. Как сообщало URA.RU ранее, студенты Челябинского госуниверситета раскопали клад. Находку сделали при исследовании крупнейшей для региона стоянки жителей эпохи энеолита Михеевская-2. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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