В селе Айлино Саткинского района Челябинской области во время реконструкции дороги рабочие обнаружили старинный мост, ранее скрытый под проезжей частью. Выяснилось, что объект не числится в реестрах памятников архитектуры и культуры региона.
«Ранее о существовании этого моста никто не знал, так как он был спрятан под современной дорогой и не привлекал внимания. Когда для проведения работ построили временную дорогу в обход, старинная кладка оказалась на виду. При осмотре сооружения оказалось, что, возможно, он является частью Екатерининского тракта XVIII века, который проходил через эти места», — сообщается в группе «Газета „Саткинский Рабочий“ в социальной сети „Вконтакте“.
По сведению издания, аналогичные мосты этого периода сохранились в соседних регионах, и их архитектурные особенности схожи с найденным объектом. В официальных реестрах памятников архитектуры и культуры этот мост не зарегистрирован. В настоящее время активные работы на участке приостановлены — мост не разбирают и не засыпают. Дальнейшая судьба исторического сооружения пока неизвестна.
Как сообщало URA.RU ранее, студенты Челябинского госуниверситета раскопали клад. Находку сделали при исследовании крупнейшей для региона стоянки жителей эпохи энеолита Михеевская-2.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!