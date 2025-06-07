В Нижневартовске (ХМАО) в СОНТ «Досуг» произошло возгорание нескольких построек. Кадры с места крупного пожара очевидцы опубликовали в соцсети.
«Это какой-то ад. Пожар в СОНТ „Досуг“», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Возгорание произошло вечером 7 июня.
На кадрах языки пламени и огромные клубы дыма видно издалека, они застилают все небо. Горит несколько построек. На месте работают спасатели.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Обновлено в 4:17: В МЧС сообщили, что пожар полностью уничтожил частный дом, баню и хозпостройку. Пострадавших нет. «Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования», — добавили в ведомстве.
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