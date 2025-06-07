07 июня 2025
06 июня 2025

В ХМАО крупный пожар охватил несколько зданий. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит несколько построек
Горит несколько построек Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в СОНТ «Досуг» произошло возгорание нескольких построек. Кадры с места крупного пожара очевидцы опубликовали в соцсети.

Огонь охватил несколько зданий
Огонь охватил несколько зданий
Фото:

«Это какой-то ад. Пожар в СОНТ „Досуг“», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Возгорание произошло вечером 7 июня.

На кадрах языки пламени и огромные клубы дыма видно издалека, они застилают все небо. Горит несколько построек. На месте работают спасатели.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Обновлено в 4:17: В МЧС сообщили, что пожар полностью уничтожил частный дом, баню и хозпостройку. Пострадавших нет. «Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования», — добавили в ведомстве.

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В Нижневартовске (ХМАО) в СОНТ «Досуг» произошло возгорание нескольких построек. Кадры с места крупного пожара очевидцы опубликовали в соцсети. «Это какой-то ад. Пожар в СОНТ „Досуг“», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Возгорание произошло вечером 7 июня. На кадрах языки пламени и огромные клубы дыма видно издалека, они застилают все небо. Горит несколько построек. На месте работают спасатели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается. Обновлено в 4:17: В МЧС сообщили, что пожар полностью уничтожил частный дом, баню и хозпостройку. Пострадавших нет. «Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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