В курганской школе половина выпускников стали медалистами. Фото

01 июля 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

В сельской школе Курганской области из шести выпускников трое закончили учебу с медалями Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU В школе села Мехонское Курганской области из шести выпускников трое стали медалистами. Об этом URA.RU рассказала директор Мехонской школы Ольга Шурко. «В этом году выпускников 11 класса у нас мало — всего шесть человек. Но трое из ни закончили с медалями. Медалисты подтвердили свои оценки на экзаменационных испытаниях — у них более 80 баллов по русскому языку, высокие оценки по математике и по предметам по выбору. К примеру, одна из учениц набрала 88 баллов по химии, что для сельской школы высокий показатель. Последний маленький выпуск в школе был в 2017 году — тогда было девять учеников», — рассказала Ольга Шурко. Медалистами этого года стали выпускники Дарья Швецова, Светлана Кубасова и Сергей Безгодов. По словам директора школы, ребята определились с будущей профессией. Девушки решили поступать в медицинские вузы, а молодой человек — в институт ФСБ. Сегодня в школе пройдет юбилейный 85-тый выпускной. В Мехонской школе выпускают ребят с медалями практически каждый год, в прошлом году из 16 учеников двое закончили школу с отличием. Ранее URA.RU писало, что в Кургане назвали стобалльников ЕГЭ по русскому языку. Максимальное количество баллов получили четверо учеников школ города Кургана. В Мехонской школе Курганской области в 2022 году всего шесть выпускников 11 классов, трое — медалисты фото: МКОУ «Мехонская средняя общеобразовательная школа» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В школе села Мехонское Курганской области из шести выпускников трое стали медалистами. Об этом URA.RU рассказала директор Мехонской школы Ольга Шурко. «В этом году выпускников 11 класса у нас мало — всего шесть человек. Но трое из ни закончили с медалями. Медалисты подтвердили свои оценки на экзаменационных испытаниях — у них более 80 баллов по русскому языку, высокие оценки по математике и по предметам по выбору. К примеру, одна из учениц набрала 88 баллов по химии, что для сельской школы высокий показатель. Последний маленький выпуск в школе был в 2017 году — тогда было девять учеников», — рассказала Ольга Шурко. Медалистами этого года стали выпускники Дарья Швецова, Светлана Кубасова и Сергей Безгодов. По словам директора школы, ребята определились с будущей профессией. Девушки решили поступать в медицинские вузы, а молодой человек — в институт ФСБ. Сегодня в школе пройдет юбилейный 85-тый выпускной. В Мехонской школе выпускают ребят с медалями практически каждый год, в прошлом году из 16 учеников двое закончили школу с отличием. Ранее URA.RU писало, что в Кургане назвали стобалльников ЕГЭ по русскому языку. Максимальное количество баллов получили четверо учеников школ города Кургана.