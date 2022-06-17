В Кургане назвали стобалльников ЕГЭ по русскому языку

Четыре выпускника набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре выпускницы школ Кургана написали Единый государственный экзамен по русскому языку на сто баллов. Еще 710 выпускников сдали экзамен на отлично с результатом более 80 баллов. Результаты URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«На высший балл экзамен по русскому языку в этом году написали Юлия Петрякова (школа №26), Анастасия Тимофеева (гимназия №30), Софья Тренихина (гимназия №31) и Ксения Слыхова (гимназия №47)», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона.

Всего в Курганской области русский язык сдавали 3140 одиннадцатиклассников. Из них 99,2% справились с заданиями. 25 человек не смогли преодолеть минимальный порог для сдачи экзамена, им предстоит пересдача ЕГЭ в резервные дни. «Одиннадцатиклассники этого года показали более развитые аналитические способности при написании сочинения на ЕГЭ. Также отмечается положительная тенденция при выполнении заданий на проверку орфографии. Многие ребята в сочинении объемом 150-250 слов не допустили или допустили совсем незначительное количество орфографических ошибок», — отметила начальник отдела оценки качества образования департамента образования и науки Ирина Новоселова.

URA.RU писало, что в прошлом году тринадцать выпускников из школ Курганской области получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку — рекордное значение для региона. В этом году в Кургане первыми стобалльниками по ЕГЭ стали два ученика гимназии №32. Выпускники Олег и Екатерина Кныш написали на высший балл экзамен по химии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам