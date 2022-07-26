В Евросоюзе обострился раскол из-за газа

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Бельгия и Португалия выступают против плана по экономии газа Фото:

Бельгия и Португалия выступают против плана Еврокомиссии по экономии газа. Об этом сообщается на бельгийском новостном сайте L’Echo.

«Бельгия присоединилась к ряду европейских государств, выступающих против плана Еврокомиссии по экономии газа. 27 министров энергетики должны будут принять решение во вторник», — говорится на сайте.

Португалия присоединилась к ряду стран, выступающих против плана Еврокомиссии. Они не хотят участвовать в урегулировании газового кризиса.

«Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая таким образом кризис электроэнергии у себя. В связи с погодными условиями Португалия сократила производство гидроэлектроэнергии, и газ необходим нам именно для того, чтобы гарантировать безопасность в сфере электроэнергии», — приводит ТАСС слова министра окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру.

Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала готовиться к полной остановке поставок газа из РФ.

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Бельгия и Португалия выступают против плана Еврокомиссии по экономии газа. Об этом сообщается на бельгийском новостном сайте L’Echo. «Бельгия присоединилась к ряду европейских государств, выступающих против плана Еврокомиссии по экономии газа. 27 министров энергетики должны будут принять решение во вторник», — говорится на сайте. Португалия присоединилась к ряду стран, выступающих против плана Еврокомиссии. Они не хотят участвовать в урегулировании газового кризиса. «Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая таким образом кризис электроэнергии у себя. В связи с погодными условиями Португалия сократила производство гидроэлектроэнергии, и газ необходим нам именно для того, чтобы гарантировать безопасность в сфере электроэнергии», — приводит ТАСС слова министра окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру. Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала готовиться к полной остановке поставок газа из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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