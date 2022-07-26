В Евросоюзе обострился раскол из-за газа

Бельгия и Португалия выступают против плана Еврокомиссии по экономии газа. Об этом сообщается на бельгийском новостном сайте L’Echo.
«Бельгия присоединилась к ряду европейских государств, выступающих против плана Еврокомиссии по экономии газа. 27 министров энергетики должны будут принять решение во вторник», — говорится на сайте.
Португалия присоединилась к ряду стран, выступающих против плана Еврокомиссии. Они не хотят участвовать в урегулировании газового кризиса.
«Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая таким образом кризис электроэнергии у себя. В связи с погодными условиями Португалия сократила производство гидроэлектроэнергии, и газ необходим нам именно для того, чтобы гарантировать безопасность в сфере электроэнергии», — приводит ТАСС слова министра окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру.
Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала готовиться к полной остановке поставок газа из РФ.
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