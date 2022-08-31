Мэр Екатеринбурга сделал подарки первоклассникам из Донбасса

01 сентября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поздравил школьников с Днем знаний Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов за личные деньги сделал подарки первоклассникам, приехавшим учиться из школ Донбасса, и поздравил их с началом учебного года. Об этом сообщили в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга». «Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности и пожелал успехов в учебе», — говорится в сообщении. Детей Донбасса приняли в школе №113 и в гимназии №205. Одна из первоклассниц в знак благодарности прочитала Орлову стихотворение. Дети приехали на первый урок в Екатеринбург, потому что не смогли учиться в родных городах из-за агрессии ВСУ. Спецоперация на Украине началась после восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, армия России проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы сохранить жизни русскоязычного населения приграничных стран.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов за личные деньги сделал подарки первоклассникам, приехавшим учиться из школ Донбасса, и поздравил их с началом учебного года. Об этом сообщили в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга». «Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности и пожелал успехов в учебе», — говорится в сообщении. Детей Донбасса приняли в школе №113 и в гимназии №205. Одна из первоклассниц в знак благодарности прочитала Орлову стихотворение. Дети приехали на первый урок в Екатеринбург, потому что не смогли учиться в родных городах из-за агрессии ВСУ. Спецоперация на Украине началась после восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, армия России проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы сохранить жизни русскоязычного населения приграничных стран.