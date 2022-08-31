31 августа 2022

Мэр Екатеринбурга сделал подарки первоклассникам из Донбасса

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Алексей Орлов поздравил школьников с Днем знаний Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов за личные деньги сделал подарки первоклассникам, приехавшим учиться из школ Донбасса, и поздравил их с началом учебного года. Об этом сообщили в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга».

«Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности и пожелал успехов в учебе», — говорится в сообщении. Детей Донбасса приняли в школе №113 и в гимназии №205.

Одна из первоклассниц в знак благодарности прочитала Орлову стихотворение. Дети приехали на первый урок в Екатеринбург, потому что не смогли учиться в родных городах из-за агрессии ВСУ.

Спецоперация на Украине началась после восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, армия России проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы сохранить жизни русскоязычного населения приграничных стран.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов за личные деньги сделал подарки первоклассникам, приехавшим учиться из школ Донбасса, и поздравил их с началом учебного года. Об этом сообщили в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга». «Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности и пожелал успехов в учебе», — говорится в сообщении. Детей Донбасса приняли в школе №113 и в гимназии №205. Одна из первоклассниц в знак благодарности прочитала Орлову стихотворение. Дети приехали на первый урок в Екатеринбург, потому что не смогли учиться в родных городах из-за агрессии ВСУ. Спецоперация на Украине началась после восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, армия России проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы сохранить жизни русскоязычного населения приграничных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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