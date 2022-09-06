В курганском районе остро не хватает перевозчиков

На сайте местной администрации было указано только три муниципальных автобусных маршрута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматовском районе Курганской области начали прием заявок на конкурс, связанный с выбором перевозчиков для муниципальных автобусных маршрутов. Большинство из этих маршрутов сейчас не действуют. О приеме заявок сообщили представители администрации Далматовского района.

«Администрация Далматовского района объявляет конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Далматовского района сроком на пять лет. Предметом конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

На конкурсе планируют определить перевозчиков 17 муниципальных маршрутов. Заявки от перевозчиков представители администрации принимают до 4 октября. На сайте районной администрации, на момент написания новости, было указано три действующих муниципальных маршрута.

Ранее URA.RU стало известно, что в городе Щучье Курганской области остался один автобус на последнем маршруте. Второй маршрут, который действовал до этого в городе, стал нерентабельным, поэтому перевозчик от него отказался.