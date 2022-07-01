В курганском городе остался один автобус на последнем маршруте

В городе Щучье Курганской области местный перевозчик отказался обслуживать один из двух автобусных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили в районной администрации. На втором маршруте ездит один автобус.
«Он [перевозчик] пояснил, что у него нерентабельный маршрут, очень мало людей ездит. У нас два маршрута. Один — из села Нифанского до больницы — он нерентабельный. Сам по себе маршрут никто не закрывал. Второй маршрут — от района Сельхозтехники до больницы», — рассказал URA.RU глава Щучанского района Евгений Захаров.
Он добавил, что администрация не отменяет маршруты, а в районах установила даже больше, но предпринимателей, желающих отвечать за эти маршруты пока нет. В местных сообществах в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Щучье» и «Свежие новости… Щучье» размещена информация о том, что перевозчик отказался от второго маршрута. Захаров объяснил URA.RU, что ему неизвестно о таком решении перевозчика.
В распоряжении городской администрации указано, что за оба маршрута отвечал предприниматель Александр Скиндерев. Первый маршрут выполнялся на автобусе марки Peugeot, а второй на ПАЗе. На момент написания новости URA.RU не удалось найти контакты Скиндерева в открытых данных.
Ранее в Щучанском районе не могли найти предпринимателей, согласных отвечать за автобусный маршрут из села Сухоборское в райцентр. Представители администрации отмечали, что несколько объявляли конкурс на пассажирские перевозки по этому маршруту, но никто на него не заявлялся.
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В городе Щучье Курганской области местный перевозчик отказался обслуживать один из двух автобусных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили в районной администрации. На втором маршруте ездит один автобус. «Он [перевозчик] пояснил, что у него нерентабельный маршрут, очень мало людей ездит. У нас два маршрута. Один — из села Нифанского до больницы — он нерентабельный. Сам по себе маршрут никто не закрывал. Второй маршрут — от района Сельхозтехники до больницы», — рассказал URA.RU глава Щучанского района Евгений Захаров. Он добавил, что администрация не отменяет маршруты, а в районах установила даже больше, но предпринимателей, желающих отвечать за эти маршруты пока нет. В местных сообществах в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Щучье» и «Свежие новости… Щучье» размещена информация о том, что перевозчик отказался от второго маршрута. Захаров объяснил URA.RU, что ему неизвестно о таком решении перевозчика. В распоряжении городской администрации указано, что за оба маршрута отвечал предприниматель Александр Скиндерев. Первый маршрут выполнялся на автобусе марки Peugeot, а второй на ПАЗе. На момент написания новости URA.RU не удалось найти контакты Скиндерева в открытых данных. Ранее в Щучанском районе не могли найти предпринимателей, согласных отвечать за автобусный маршрут из села Сухоборское в райцентр. Представители администрации отмечали, что несколько объявляли конкурс на пассажирские перевозки по этому маршруту, но никто на него не заявлялся.