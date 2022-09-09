В Екатеринбурге желающие попасть на кубок губернатора по КВН встали в огромную очередь. Фото, видео

09 сентября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

В «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит кубок губернатора Свердловской области по КВН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге образовалась очередь на сотни метров на входе в МТС Лайв Холл «Екатеринбург-ЭКСПО». В 19:00 9 сентября там проводят кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по КВН. «У входа в здание образовалась огромная очередь, люди стоят больше двадцати минут. Вместе с этим погода на улице становится хуже, дует сильный ветер», — сообщает читатель URA.RU. Свердловскую область в данном мероприятии представляют «Сборная «Сима-Ленд», «Салют, УГГУ», «ОтбояНет» и «Леон Киллер». Также в кубке примут участие команды из Челябинской, Новосибирской и Московской областей. Судить игру будет известный шоумен Валдис Пельш. Желающие попасть на кубок губернатора Свердловской области по КВН встали в огромную очередь Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

В Екатеринбурге образовалась очередь на сотни метров на входе в МТС Лайв Холл «Екатеринбург-ЭКСПО». В 19:00 9 сентября там проводят кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по КВН. «У входа в здание образовалась огромная очередь, люди стоят больше двадцати минут. Вместе с этим погода на улице становится хуже, дует сильный ветер», — сообщает читатель URA.RU. Свердловскую область в данном мероприятии представляют «Сборная «Сима-Ленд», «Салют, УГГУ», «ОтбояНет» и «Леон Киллер». Также в кубке примут участие команды из Челябинской, Новосибирской и Московской областей. Судить игру будет известный шоумен Валдис Пельш.