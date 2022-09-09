В Екатеринбурге желающие попасть на кубок губернатора по КВН встали в огромную очередь. Фото, видео

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В «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит кубок губернатора Свердловской области по КВН Фото:

В Екатеринбурге образовалась очередь на сотни метров на входе в МТС Лайв Холл «Екатеринбург-ЭКСПО». В 19:00 9 сентября там проводят кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по КВН.

«У входа в здание образовалась огромная очередь, люди стоят больше двадцати минут. Вместе с этим погода на улице становится хуже, дует сильный ветер», — сообщает читатель URA.RU.

Свердловскую область в данном мероприятии представляют «Сборная «Сима-Ленд», «Салют, УГГУ», «ОтбояНет» и «Леон Киллер». Также в кубке примут участие команды из Челябинской, Новосибирской и Московской областей. Судить игру будет известный шоумен Валдис Пельш.

Желающие попасть на кубок губернатора Свердловской области по КВН встали в огромную очередь
Фото:

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В Екатеринбурге образовалась очередь на сотни метров на входе в МТС Лайв Холл «Екатеринбург-ЭКСПО». В 19:00 9 сентября там проводят кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по КВН. «У входа в здание образовалась огромная очередь, люди стоят больше двадцати минут. Вместе с этим погода на улице становится хуже, дует сильный ветер», — сообщает читатель URA.RU. Свердловскую область в данном мероприятии представляют «Сборная «Сима-Ленд», «Салют, УГГУ», «ОтбояНет» и «Леон Киллер». Также в кубке примут участие команды из Челябинской, Новосибирской и Московской областей. Судить игру будет известный шоумен Валдис Пельш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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