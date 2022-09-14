ФСБ: курганец призывал к насильственной смене власти

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении курганца, который призывал к насильственной смене власти

15 сентября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего курганца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана обвиняют в том, что он размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тексты и видео с призывами к насильственной смене власти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Являясь активным противником действующей власти России и проводимой политики, курганец размещал на своей странице в социальной сети тексты и видео с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти, призывы к насильственной смене власти в стране и ее захвату», — указано в сообщении силового ведомства. В отношении 45-летнего мужчины сотрудники следственного подразделения УФСБ возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Источник, близкий к силовым структурам в разговоре с URA.RU подчеркнул, что такие граждане своими высказываниями в соцсетях дестабилизируют общество. Причем они не осознают, насколько опасных их высказывания. «Нужно пресекать такие попытки расшатывания ситуации. Люди, делая это для хайпа, не всегда понимают последствия. А они будут в виде уголовного преследования», — отметил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, в которых он предлагал расправляться с сотрудниками правопорядка и представителями госвласти. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Жителя Кургана обвиняют в том, что он размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тексты и видео с призывами к насильственной смене власти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Являясь активным противником действующей власти России и проводимой политики, курганец размещал на своей странице в социальной сети тексты и видео с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти, призывы к насильственной смене власти в стране и ее захвату», — указано в сообщении силового ведомства. В отношении 45-летнего мужчины сотрудники следственного подразделения УФСБ возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Источник, близкий к силовым структурам в разговоре с URA.RU подчеркнул, что такие граждане своими высказываниями в соцсетях дестабилизируют общество. Причем они не осознают, насколько опасных их высказывания. «Нужно пресекать такие попытки расшатывания ситуации. Люди, делая это для хайпа, не всегда понимают последствия. А они будут в виде уголовного преследования», — отметил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, в которых он предлагал расправляться с сотрудниками правопорядка и представителями госвласти. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.