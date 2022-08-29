29 августа 2022

Житель Курганской области в интернете призывал убивать чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Курганец призывал убивать сотрудников правопорядка и представителей власти через интернет Фото:

Жителя Курганской области признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, в которых он предлагал расправляться с сотрудниками правопорядка и представителями госвласти. Об этом URA.RU рассказали Центральном окружном военном суде г. Екатеринбурга.

«Признать гражданина М. виновным по ст. 280 ч.2; ст. 205.2 ч.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе суда. Решением суда от 26 августа курганца оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Мужчина попал в зону внимания сотрудников УФСБ по Курганской области, когда начал размещать в сети Интернет призывы с насилием в отношении «сотрудников правоохранительных организаций и представителей государственной власти Российской Федерации». Пользователь был задержан, после чего дал признательные показания.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганский области был признан виновным в призыве к терроризму в отношении членов правительства РФ, которые распространял через интернет. Его признали виновным и приговорили к штрафу.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Жителя Курганской области признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, в которых он предлагал расправляться с сотрудниками правопорядка и представителями госвласти. Об этом URA.RU рассказали Центральном окружном военном суде г. Екатеринбурга. «Признать гражданина М. виновным по ст. 280 ч.2; ст. 205.2 ч.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе суда. Решением суда от 26 августа курганца оштрафовали на 300 тысяч рублей. Мужчина попал в зону внимания сотрудников УФСБ по Курганской области, когда начал размещать в сети Интернет призывы с насилием в отношении «сотрудников правоохранительных организаций и представителей государственной власти Российской Федерации». Пользователь был задержан, после чего дал признательные показания. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганский области был признан виновным в призыве к терроризму в отношении членов правительства РФ, которые распространял через интернет. Его признали виновным и приговорили к штрафу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...