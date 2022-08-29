Житель Курганской области в интернете призывал убивать чиновников

Курганец призывал убивать сотрудников правопорядка и представителей власти через интернет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя Курганской области признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, в которых он предлагал расправляться с сотрудниками правопорядка и представителями госвласти. Об этом URA.RU рассказали Центральном окружном военном суде г. Екатеринбурга.

«Признать гражданина М. виновным по ст. 280 ч.2; ст. 205.2 ч.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе суда. Решением суда от 26 августа курганца оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Мужчина попал в зону внимания сотрудников УФСБ по Курганской области, когда начал размещать в сети Интернет призывы с насилием в отношении «сотрудников правоохранительных организаций и представителей государственной власти Российской Федерации». Пользователь был задержан, после чего дал признательные показания.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганский области был признан виновным в призыве к терроризму в отношении членов правительства РФ, которые распространял через интернет. Его признали виновным и приговорили к штрафу.