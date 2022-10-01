Россия сохранит членство в ИКАО даже после нехватки голосов в совете ООН

01 октября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

В России высказались о голосовании в авиационном совете ООН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия останется членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), несмотря на то, что ей не хватило голосов в авиационном совете ООН. Об этом рассказали в «Росавиации». «Россия сохраняет за собой право полноправного членства в Международной организации и продолжит свою работу через Представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО», — сообщается на сайте «Росавиации». Сообщается, что на выборах в совет ИКАО Россию поддержали 80 стран, хотя минимумом является 86. Поэтому Россию не выбрали членом Совета по первой группе стран ИКАО. В «Росавиации» отметили, что по правилам требовалось провести голосование еще раз с учетом неизбрания 11-го члена совета, но России отказали в этом требовании. «Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер», — заявили в пресс-службе «Росавиации». Россия не набрала необходимое количество голосов для переизбрания в управляющий авиационный совет ООН, передает «Царьград». РФ входит в число основных государств в сфере воздушного транспорта в совете ИКАО, который состоит из 36 членов, сообщает телеканал 360.

Россия останется членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), несмотря на то, что ей не хватило голосов в авиационном совете ООН. Об этом рассказали в «Росавиации». «Россия сохраняет за собой право полноправного членства в Международной организации и продолжит свою работу через Представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО», — сообщается на сайте «Росавиации». Сообщается, что на выборах в совет ИКАО Россию поддержали 80 стран, хотя минимумом является 86. Поэтому Россию не выбрали членом Совета по первой группе стран ИКАО. В «Росавиации» отметили, что по правилам требовалось провести голосование еще раз с учетом неизбрания 11-го члена совета, но России отказали в этом требовании. «Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер», — заявили в пресс-службе «Росавиации». Россия не набрала необходимое количество голосов для переизбрания в управляющий авиационный совет ООН, передает «Царьград». РФ входит в число основных государств в сфере воздушного транспорта в совете ИКАО, который состоит из 36 членов, сообщает телеканал 360.