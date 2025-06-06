06 июня 2025

В Екатеринбурге заметили редкий спорткар от BMW за миллионы. Фото

В Екатеринбурге заметили гибридный спорткар BMW i8
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Это уникальный гибридный спорткар от BMW
Это уникальный гибридный спорткар от BMW Фото:

В Екатеринбурге заметили редкий для России спорткар BMW i8 в яркой хромированном бирюзовом цвете. Фото машины в центре города появились в соцсетях.

BMW i8 — это гибридный спорткар, который сочетает в себе бензиновый двигатель и электромотор. Он выделяется футуристическим дизайном и необычными дверями, которые открываются вверх. Такие машины редко можно встретить на российских дорогах — всего по миру их выпущено около 20 тысяч, а в России таких единицы.

Цена такой машины начинается от десяти миллионов рублей. На вторичном рынке BMW i8 часто оценивают от 7 до 12 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге заметили редкий для России спорткар BMW i8 в яркой хромированном бирюзовом цвете. Фото машины в центре города появились в соцсетях. BMW i8 — это гибридный спорткар, который сочетает в себе бензиновый двигатель и электромотор. Он выделяется футуристическим дизайном и необычными дверями, которые открываются вверх. Такие машины редко можно встретить на российских дорогах — всего по миру их выпущено около 20 тысяч, а в России таких единицы. Цена такой машины начинается от десяти миллионов рублей. На вторичном рынке BMW i8 часто оценивают от 7 до 12 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...