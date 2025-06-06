В Екатеринбурге заметили редкий для России спорткар BMW i8 в яркой хромированном бирюзовом цвете. Фото машины в центре города появились в соцсетях.
BMW i8 — это гибридный спорткар, который сочетает в себе бензиновый двигатель и электромотор. Он выделяется футуристическим дизайном и необычными дверями, которые открываются вверх. Такие машины редко можно встретить на российских дорогах — всего по миру их выпущено около 20 тысяч, а в России таких единицы.
Цена такой машины начинается от десяти миллионов рублей. На вторичном рынке BMW i8 часто оценивают от 7 до 12 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
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