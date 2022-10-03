Екатеринбуржец, не служивший в армии, сам пришел за повесткой в военкомат. Видео

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Истории мобилизованных и добровольцев у Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Свердловчанин пришел в военкомат и попросил его призвать Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Екатеринбуржец Дмитрий Усольцев пришел в военкомат и попросил повестку, чтобы отправиться на спецоперацию на Украину, хотя раньше он не служил в армии. Мужчина объяснил URA.RU, что ему стыдно за соотечественников, которые стремятся избежать мобилизации.

«Сам сходил за повесткой. Решение довольно сложное: стыдно смотреть, как все бегут — из моего окружения человек десять убежало, у меня был шок. Мне бежать неохота, а сидеть, ждать повестку — тоже нет смысла», — объяснил Дмитрий Усольцев.

Мужчина рассказал, что в свое время не проходил срочной службы — ему просто не пришла повестка в армию. Теперь он пришел за ней сам и должен был еще 1 октября отбыть из военкомата на учебные сборы, но отправку мобилизованных свердловчан временно отменили. Сейчас Усольцев ждет, когда отправка возобновится.

«У меня в военном билете сейчас стоит профессия повар, потому что я учился когда-то на повара. Ну, поставят на повара — буду готовить. Не поставят — буду воевать», — говорит екатеринбуржец.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек.

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Екатеринбуржец Дмитрий Усольцев пришел в военкомат и попросил повестку, чтобы отправиться на спецоперацию на Украину, хотя раньше он не служил в армии. Мужчина объяснил URA.RU, что ему стыдно за соотечественников, которые стремятся избежать мобилизации. «Сам сходил за повесткой. Решение довольно сложное: стыдно смотреть, как все бегут — из моего окружения человек десять убежало, у меня был шок. Мне бежать неохота, а сидеть, ждать повестку — тоже нет смысла», — объяснил Дмитрий Усольцев. Мужчина рассказал, что в свое время не проходил срочной службы — ему просто не пришла повестка в армию. Теперь он пришел за ней сам и должен был еще 1 октября отбыть из военкомата на учебные сборы, но отправку мобилизованных свердловчан временно отменили. Сейчас Усольцев ждет, когда отправка возобновится. «У меня в военном билете сейчас стоит профессия повар, потому что я учился когда-то на повара. Ну, поставят на повара — буду готовить. Не поставят — буду воевать», — говорит екатеринбуржец. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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