Исполняющий обязанности главы Пышминского ГО: в Свердловской области мобилизуют 9700 человек

Андрей Варлаков раскрыл, сколько человек в Свердловской области планируют мобилизовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков заявил, что в регионе призовут 9700 человек для участия в спецоперации на Украине. Он добавил, что в Пышминском районе призовут чуть больше 100 мужчин.

«Всего по области должно быть призвано 9700 человек. У нас по району приблизительная цифра чуть больше 100 человек», — приводит слова Варлакова информационный портал «Твой район».

Он добавил, что повестки поступают ежедневно. «Каждое утро мы привозим повестки. Затем их вручают адресатам», сказал Варлаков. Первую группу мобилизованных пышминцев отправят 25 сентября в Камышлов. Также он уточнил, что к призыву не подлежат люди, у которых четверо детей или студенты-очники.

Ранее URA.RU писало, что военкоматы Свердловской области в рамках частичной мобилизации призвали для участия в спецоперации тысячу военных запаса. Об этом сообщил исполняющий обязанности военного комиссара региона Сергей Чирков.

Частичную мобилизацию в РФ объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Под нее, по словам главы государства, попадают не все военнообязанные, а лишь бойцы с опытом и специальным образованием. Мобилизовать планируют только солдат запаса для участия в спецоперации России на Украине.

Спецоперация началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик.