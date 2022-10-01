01 октября 2022

В военкоматах раскрыли, когда начнутся новые отправки мобилизованных свердловчан

Военкоматы Екатеринбурга: отправки мобилизованных начнутся с 10 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военкомат, призывной пункт, военный комиссариат, военный призыв
Новые группы мобилизованных будут отправлять в учебные центры с 10 октября Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Свердловской области начнут отправлять на учебные сборы для участия в специальной военной операции с 10 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в приемных военкоматов Ленинского и Октябрьского районов, а также в Кировском военкомате.

«Отправок больше нет. Начнутся снова с 10 октября», — рассказали в военкоматах.

Ранее URA.RU сообщало, что как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). Вскоре в военкоматах сообщили, что отправка приостановлена до особого указания.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Мобилизованных жителей Свердловской области начнут отправлять на учебные сборы для участия в специальной военной операции с 10 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в приемных военкоматов Ленинского и Октябрьского районов, а также в Кировском военкомате. «Отправок больше нет. Начнутся снова с 10 октября», — рассказали в военкоматах. Ранее URA.RU сообщало, что как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). Вскоре в военкоматах сообщили, что отправка приостановлена до особого указания. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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