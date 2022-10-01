В военкоматах раскрыли, когда начнутся новые отправки мобилизованных свердловчан

Военкоматы Екатеринбурга: отправки мобилизованных начнутся с 10 октября

02 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Новые группы мобилизованных будут отправлять в учебные центры с 10 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных жителей Свердловской области начнут отправлять на учебные сборы для участия в специальной военной операции с 10 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в приемных военкоматов Ленинского и Октябрьского районов, а также в Кировском военкомате. «Отправок больше нет. Начнутся снова с 10 октября», — рассказали в военкоматах. Ранее URA.RU сообщало, что как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). Вскоре в военкоматах сообщили, что отправка приостановлена до особого указания. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Мобилизованных жителей Свердловской области начнут отправлять на учебные сборы для участия в специальной военной операции с 10 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в приемных военкоматов Ленинского и Октябрьского районов, а также в Кировском военкомате. «Отправок больше нет. Начнутся снова с 10 октября», — рассказали в военкоматах. Ранее URA.RU сообщало, что как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). Вскоре в военкоматах сообщили, что отправка приостановлена до особого указания. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).