Минпромторг обманули на 160 млн при создании игрушечного поезда «Россия»

07 октября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Подозреваемые выдали поезд, купленный за 15 тысяч, за модель стоимость 160 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Более 160 млн рублей похитили участники аферы, представившие в Минпромторг в виде своего изобретения модель поезда «Россия», купленную за 15 тысяч рублей в магазине. Мошенническую схему представителей ООО «Абтроникс» выявили сотрудники ГУЭБиПК МВД, проверявшие расходование субсидий коммерческим структурам. »«Абтроникс» прошел конкурсный отбор на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора» <…> Деньги [159,8 млн рублей] фирма получила за якобы изобретенный ею детский конструктор под названием «масштабная модель подвижного состава «Поезд Россия»»», — пишет «Коммерсант» . Однако, по данным следствия, за свою разработку бизнесмены выдали товар, который производится другой фирмой еще с 2015 года. Предприниматели приобрели несколько десятков комплектов таких конструкторов стоимостью примерно 15 тысяч рублей за штуку и, переклеив на них ярлыки, представили игрушки в Минпромторг. В особо крупном мошенничестве подозревается основатель и исполнительный директор «Абтроникса» Тимофей Телегин, действовавший в сговоре с заместителем директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилией Нургатиной, а также с ее подругой Джамилей Чайкиной. Ранее в Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу экс-директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Он обвиняется в получении взятки в размере 26 млн рублей. Кроме того, за решетку был отправлен замглавы челябинского ПФР. По версии следствия, Александр Орехов совместно с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении нескольких лет получал взятку от охранной компании за заключение госконтракта на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. За время своей незаконной деятельности они успели получить около 28 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 160 млн рублей похитили участники аферы, представившие в Минпромторг в виде своего изобретения модель поезда «Россия», купленную за 15 тысяч рублей в магазине. Мошенническую схему представителей ООО «Абтроникс» выявили сотрудники ГУЭБиПК МВД, проверявшие расходование субсидий коммерческим структурам. »«Абтроникс» прошел конкурсный отбор на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора» <…> Деньги [159,8 млн рублей] фирма получила за якобы изобретенный ею детский конструктор под названием «масштабная модель подвижного состава «Поезд Россия»»», — пишет «Коммерсант». Однако, по данным следствия, за свою разработку бизнесмены выдали товар, который производится другой фирмой еще с 2015 года. Предприниматели приобрели несколько десятков комплектов таких конструкторов стоимостью примерно 15 тысяч рублей за штуку и, переклеив на них ярлыки, представили игрушки в Минпромторг. В особо крупном мошенничестве подозревается основатель и исполнительный директор «Абтроникса» Тимофей Телегин, действовавший в сговоре с заместителем директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилией Нургатиной, а также с ее подругой Джамилей Чайкиной. Ранее в Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу экс-директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Он обвиняется в получении взятки в размере 26 млн рублей. Кроме того, за решетку был отправлен замглавы челябинского ПФР. По версии следствия, Александр Орехов совместно с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении нескольких лет получал взятку от охранной компании за заключение госконтракта на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. За время своей незаконной деятельности они успели получить около 28 млн рублей.