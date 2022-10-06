Чиновника ЯНАО в Тюмени отправили в СИЗО по обвинению в коррупции

06 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Игорь Боркун отправлен в СИЗО до 30 ноября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия, в 2015 году в период с июня по ноябрь Игорь Боркун получил более 26 млн рублей от посредников, которые действовали в интересах одного из ООО, желавшего выиграть тендер на торгах по госконтракту. В случае победы данной организации Боркун мог оказать содействие в его беспрепятственном исполнении и оплате, используя свое служебное положение. «По решению суда Игорь Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, как осужденному чиновнику из ЯНАО вернули паспорт гражданина Украины. Он был осужден за получение взятки в размере 1,3 млн руб. По мнению прокуратуры, госслужащий принимал дорогие контракты на ремонт и обслуживание дорог без уведомления вышестоящего руководства.

В Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия, в 2015 году в период с июня по ноябрь Игорь Боркун получил более 26 млн рублей от посредников, которые действовали в интересах одного из ООО, желавшего выиграть тендер на торгах по госконтракту. В случае победы данной организации Боркун мог оказать содействие в его беспрепятственном исполнении и оплате, используя свое служебное положение. «По решению суда Игорь Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, как осужденному чиновнику из ЯНАО вернули паспорт гражданина Украины. Он был осужден за получение взятки в размере 1,3 млн руб. По мнению прокуратуры, госслужащий принимал дорогие контракты на ремонт и обслуживание дорог без уведомления вышестоящего руководства.