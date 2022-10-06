Чиновника ЯНАО в Тюмени отправили в СИЗО по обвинению в коррупции

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Игорь Боркун отправлен в СИЗО до 30 ноября 2022 года Фото:

В Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, в 2015 году в период с июня по ноябрь Игорь Боркун получил более 26 млн рублей от посредников, которые действовали в интересах одного из ООО, желавшего выиграть тендер на торгах по госконтракту. В случае победы данной организации Боркун мог оказать содействие в его беспрепятственном исполнении и оплате, используя свое служебное положение.

«По решению суда Игорь Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, как осужденному чиновнику из ЯНАО вернули паспорт гражданина Украины. Он был осужден за получение взятки в размере 1,3 млн руб. По мнению прокуратуры, госслужащий принимал дорогие контракты на ремонт и обслуживание дорог без уведомления вышестоящего руководства.

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В Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия, в 2015 году в период с июня по ноябрь Игорь Боркун получил более 26 млн рублей от посредников, которые действовали в интересах одного из ООО, желавшего выиграть тендер на торгах по госконтракту. В случае победы данной организации Боркун мог оказать содействие в его беспрепятственном исполнении и оплате, используя свое служебное положение. «По решению суда Игорь Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, как осужденному чиновнику из ЯНАО вернули паспорт гражданина Украины. Он был осужден за получение взятки в размере 1,3 млн руб. По мнению прокуратуры, госслужащий принимал дорогие контракты на ремонт и обслуживание дорог без уведомления вышестоящего руководства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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