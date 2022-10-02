Замглавы челябинского ПФР отправили за решетку

03 октября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Александра Орехова взяли под стражу в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Центральный районный суд Челябинска 3 октября вынес приговор замначальнику регионального отделения пенсионного фонда Александру Орехову. Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии. Орехов взят под стражу в зале суда. «Вынесен приговор заместителю начальника регионального отделения ПФР Александру Орехову. Он признан виновным в получении крупной взятки от охранной организации. Александру Орехову назначили наказание сроком четыре года в колонии строгого режима со штрафом в 2,7 млн рублей», — передает издание «Первое областное» Дело замглавы челябинского ПФР отправили в суд в июле 2022 года. По версии следствия, Орехов совместно с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении нескольких лет получал взятку от охранной компании за заключение госконтракта на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. За время своей незаконной деятельности они успели получить около 28 млн рублей. На время расследования все трое были отправлены под домашний арест.

Центральный районный суд Челябинска 3 октября вынес приговор замначальнику регионального отделения пенсионного фонда Александру Орехову. Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии. Орехов взят под стражу в зале суда. «Вынесен приговор заместителю начальника регионального отделения ПФР Александру Орехову. Он признан виновным в получении крупной взятки от охранной организации. Александру Орехову назначили наказание сроком четыре года в колонии строгого режима со штрафом в 2,7 млн рублей», — передает издание «Первое областное» Дело замглавы челябинского ПФР отправили в суд в июле 2022 года. По версии следствия, Орехов совместно с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении нескольких лет получал взятку от охранной компании за заключение госконтракта на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. За время своей незаконной деятельности они успели получить около 28 млн рублей. На время расследования все трое были отправлены под домашний арест.