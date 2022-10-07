В Курганской области назначен председатель Арбитражного суда

08 октября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Указ о назначении председателя Арбитражного суда Курганской области подписал президент РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Председателем Арбитражного суда Курганской области назначен Вячеслав Доставалов. Указ президента России опубликован на сайте правовой информации. «Указ президента РФ. Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Арбитражного суда Курганской области Доставалова Вячеслава Валерьевича», — написано в документе. Доставалов возглавлял Арбитражный суд Курганской области с октября 2015 года по октябрь 2021 года, после чего работал судьей. О том, что экс-глава курганского суда пытается вернуть должность, стало известно в конце мая текущего года. Заявление рассматривала Высшая квалификационная коллегия судей. Его кандидатуру согласовали летом.

Председателем Арбитражного суда Курганской области назначен Вячеслав Доставалов. Указ президента России опубликован на сайте правовой информации. «Указ президента РФ. Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Арбитражного суда Курганской области Доставалова Вячеслава Валерьевича», — написано в документе. Доставалов возглавлял Арбитражный суд Курганской области с октября 2015 года по октябрь 2021 года, после чего работал судьей. О том, что экс-глава курганского суда пытается вернуть должность, стало известно в конце мая текущего года. Заявление рассматривала Высшая квалификационная коллегия судей. Его кандидатуру согласовали летом.