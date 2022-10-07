07 октября 2022

В Курганской области назначен председатель Арбитражного суда

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Указ о назначении председателя Арбитражного суда Курганской области подписал президент РФ Фото:

Председателем Арбитражного суда Курганской области назначен Вячеслав Доставалов. Указ президента России опубликован на сайте правовой информации.

«Указ президента РФ. Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Арбитражного суда Курганской области Доставалова Вячеслава Валерьевича», — написано в документе.

Доставалов возглавлял Арбитражный суд Курганской области с октября 2015 года по октябрь 2021 года, после чего работал судьей. О том, что экс-глава курганского суда пытается вернуть должность, стало известно в конце мая текущего года. Заявление рассматривала Высшая квалификационная коллегия судей. Его кандидатуру согласовали летом.

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Председателем Арбитражного суда Курганской области назначен Вячеслав Доставалов. Указ президента России опубликован на сайте правовой информации. «Указ президента РФ. Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Арбитражного суда Курганской области Доставалова Вячеслава Валерьевича», — написано в документе. Доставалов возглавлял Арбитражный суд Курганской области с октября 2015 года по октябрь 2021 года, после чего работал судьей. О том, что экс-глава курганского суда пытается вернуть должность, стало известно в конце мая текущего года. Заявление рассматривала Высшая квалификационная коллегия судей. Его кандидатуру согласовали летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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