В Курганской области назначен председатель Арбитражного суда

Председателем Арбитражного суда Курганской области назначен Вячеслав Доставалов. Указ президента России опубликован на сайте правовой информации.
«Указ президента РФ. Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Арбитражного суда Курганской области Доставалова Вячеслава Валерьевича», — написано в документе.
Доставалов возглавлял Арбитражный суд Курганской области с октября 2015 года по октябрь 2021 года, после чего работал судьей. О том, что экс-глава курганского суда пытается вернуть должность, стало известно в конце мая текущего года. Заявление рассматривала Высшая квалификационная коллегия судей. Его кандидатуру согласовали летом.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45