29 мая 2022
28 мая 2022

Экс-глава курганского арбитража пытается вернуть должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
Вячеслав Доставалов подал заявление на должность председателя Арбитражного суда Курганской области в ВККС Фото:

Бывший председатель Арбитражного суда Курганской области Вячеслав Доставалов пытается вернуть должность. Его заявление внесено на рассмотрение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), сообщается на сайте коллегии.

«Заявление Доставалова Вячеслава Валерьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Курганской области (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 22 февраля 2022 г. № 39)», — опубликовано в повестке заседания ВККС на 30 мая.

Вячеслав Доставалов ранее руководил Арбитражным судом с октября 2015 года по октябрь 2021 года. После истечения срока полномочий он продолжил работать судьей. В настоящее время обязанности председателя Арбитражного суда исполняет Роман Алексеев. Ранее URA.RU писало, что ВВКС дважды объявляла отбор кандидатов на должность председателя Арбитражного суда Курганской области.

Бывший председатель Арбитражного суда Курганской области Вячеслав Доставалов пытается вернуть должность. Его заявление внесено на рассмотрение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), сообщается на сайте коллегии. «Заявление Доставалова Вячеслава Валерьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Курганской области (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 22 февраля 2022 г. № 39)», — опубликовано в повестке заседания ВККС на 30 мая. Вячеслав Доставалов ранее руководил Арбитражным судом с октября 2015 года по октябрь 2021 года. После истечения срока полномочий он продолжил работать судьей. В настоящее время обязанности председателя Арбитражного суда исполняет Роман Алексеев. Ранее URA.RU писало, что ВВКС дважды объявляла отбор кандидатов на должность председателя Арбитражного суда Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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