Экс-глава курганского арбитража пытается вернуть должность

Вячеслав Доставалов подал заявление на должность председателя Арбитражного суда Курганской области в ВККС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший председатель Арбитражного суда Курганской области Вячеслав Доставалов пытается вернуть должность. Его заявление внесено на рассмотрение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), сообщается на сайте коллегии.

«Заявление Доставалова Вячеслава Валерьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Курганской области (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 22 февраля 2022 г. № 39)», — опубликовано в повестке заседания ВККС на 30 мая.

Вячеслав Доставалов ранее руководил Арбитражным судом с октября 2015 года по октябрь 2021 года. После истечения срока полномочий он продолжил работать судьей. В настоящее время обязанности председателя Арбитражного суда исполняет Роман Алексеев. Ранее URA.RU писало, что ВВКС дважды объявляла отбор кандидатов на должность председателя Арбитражного суда Курганской области.