Бывший глава курганского суда получил шанс вернуться

Высшая квалификационная коллегия судей утвердила кандидата на должность председателя Арбитражного суда Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший председатель Арбитражного суда Курганской области Вячеслав Доставалов получил шанс вернуться на эту должность. Его кандидатуру согласовали в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. Информация опубликована на сайте организации.

«Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Рекомендованы: Доставалов В.В. — на должность председателя Арбитражного суда Курганской области», — говорится в сообщении по итогам заседания коллегии. Указ о назначении председателя курганского арбитражного суда теперь должен подписать президент России Владимир Путин.

URA.RU писало, что Доставалов в конце мая подавал заявление на должность председателя Арбитражного суда Курганской области в ВККС. Он ранее руководил Арбитражным судом с октября 2015 года по октябрь 2021 года. После истечения срока полномочий продолжил работать судьей. В настоящее время обязанности председателя Арбитражного суда исполняет Роман Алексеев. Ранее URA.RU сообщало, что Высшая коллегия судей дважды объявляла отбор кандидатов на должность председателя Арбитражного суда Курганской области.