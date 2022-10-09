Депутат Госдумы анонсировал пакет законов по поддержке бизнеса в период мобилизации

Минэкономразвития готовит пакет законов для поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Первая мера: дать возможность учредителям, собственникам в случае мобилизации продолжать участвовать законно в деятельности предприятия или доверить управление в установленном порядке. Вторая мера — аналог кредитных каникул в случае возникших сложностей с оплатой кредитов. Третье — возможность форс-мажора при исполнении госконтрактов», — приводит telegram-канал «Дума ТВ» заявление Топилина.
Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Мобилизованные будут приравнены к служащим по контракту и получат меры поддержки, которые положены участникам спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул участникам СВО и членам их семей, передает «Царьград».
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Минэкономразвития готовит пакет законов для поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. «Первая мера: дать возможность учредителям, собственникам в случае мобилизации продолжать участвовать законно в деятельности предприятия или доверить управление в установленном порядке. Вторая мера — аналог кредитных каникул в случае возникших сложностей с оплатой кредитов. Третье — возможность форс-мажора при исполнении госконтрактов», — приводит telegram-канал «Дума ТВ» заявление Топилина. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Мобилизованные будут приравнены к служащим по контракту и получат меры поддержки, которые положены участникам спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул участникам СВО и членам их семей, передает «Царьград».