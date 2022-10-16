В ИК-4 Кургана отбывают наказание неоднократно судимые женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденные женской исправительной колонии №4 города Кургана, работающие на швейном производстве, выпускают продукции больше чем на 1 млн рублей в месяц. Они шьют спецодежду, ждут свиданий и надеются на условно-досрочное освобождение, передает корреспондент URA.RU.

«В ИК-4 УФСИН России по Курганской области отбывают наказание неоднократно судимые женщины. На территории колонии работает швейное производство на 150 рабочих мест. Специалистов готовят здесь же, в профессиональном училище», — рассказала начальник центра трудовой адаптации осужденных Елена Архипова.

В колонии порядка 23% осужденных отбывают наказание за тяжкие телесные преступления, за наркопреступления — 35%, за кражи — 20%. Средний возраст осужденных — 36 лет, в возрасте от 55 и старше — 9% осужденных. Не работать могут пенсионеры и инвалиды (1 и 2 групп инвалидности), но по личному заявлению и такие осужденные могут трудоустроиться на производство. Работники имеют все права согласно трудовому кодексу, единственное отличие — у трудоустроенных осужденных отпуск не 28 календарных дней, а 12 дней. Отпуск женщины проводят в отдельном помещении для отпускников. Здесь есть телевизор, тренажеры и комната для приема пищи, при себе можно иметь больше личных вещей.

Колония выполняет заказы на пошив спецодежды для организаций из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. «Заказы есть всегда. Заказы ищем сами, работаем на договорах оказания услуг. Зарплата у осужденных сдельная: при выполнении нормы она не может быть ниже МРОТ 15 276 рублей. Самая высокая зарплата у швеи до удержания вычетов была 27 тысяч рублей», — пояснила Елена Архипова. Из зарплат осужденных удерживается плата за содержание, коммунальные услуги и взыскания по решениям суда.

Большинство осужденных женщин в ИК работают на швейном производстве. Здесь пятидневная рабочая неделя, график работы с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так как женщины попадают в колонию не первый раз, у многих из них уже есть швейная профессия. При колонии осужденные могут пройти обучение или повысить разряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Колония чаще выполняет заказы на пошив спецодежды. Договоры заключают с компаниями из Курганской, Челябинской, Свердловской областей. В разгар пандемии здесь шили защитные комбинезоны и маски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Техническому оснащению швейного производства ИК-4 могла бы позавидовать любая швейная фирма. Здесь есть оборудование для изготовления изделий разной степени сложности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За отличную работу осужденные получают поощрение в виде перевода в помещения с облегченными условиями содержания. Трудовые успехи учитываются при рассмотрении ходатайства о предоставлении УДО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изделия швейного производства ИК-4 г. Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство осужденных в ИК-4 трудоустроены. Не работать могут инвалиды и пенсионеры. С зарплат осужденных вычитают плату за содержание, коммунальные услуги и взыскания по решениям судов. С неработающих такие расходы не взымают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«На завтрак — молочный суп, на обед — рассольник и каша гречневая с говяжьей котлетой. Осужденные питанием довольны. Работают в столовой осужденные, имеющие санкнижки», — говорят сотрудники ИК-4. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории колонии запрещен оборот денег. Осужденные могут заказать себе товары в магазине, а стоимость списывают с их счетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отпуск (12 дней) осужденные проводят в специальных помещениях для отпускников, где могут смотреть телевизор, заниматься на тренажерах. Уют в этих помещениях они наводили своими руками: шили мягкие игрушки и подушки, чехлы для мебели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденные ИК-4 делают больше тысячи звонков в месяц, в том числе по видеосвязи. Эти звонки они оплачивают по тарифам операторов. А вот свиданий в женских колониях проходит меньше, чем в мужских, подмечают сотрудники ФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В медсанчасти ИК-4 работает фельдшер и врачи узких специальностей. В стоматологическом кабинете поставили новое оборудование. С более серьезными заболеваниями осужденных направляют на обследование в городские больницы, где они идут на прием вне очереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые осужденные ИК-4 по своему желанию получают высшее образование, чаще юридическое. Обучение проходят дистанционно. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ИК-4 уделяют внимание культурной жизни и патриотическому воспитанию. Осужденные занимаются творчеством, пишут стихи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторым женщинам не удается встать на путь исправления. «Я здесь уже пятый раз. Не могла найти себя в жизни. Надеюсь на лучшее, что исправлюсь, что это мой последний раз. Заработаю поощрение, пойду на УДО, если колония поддержит», — говорит осужденная. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU