Осужденные женской исправительной колонии №4 города Кургана, работающие на швейном производстве, выпускают продукции больше чем на 1 млн рублей в месяц. Они шьют спецодежду, ждут свиданий и надеются на условно-досрочное освобождение, передает корреспондент URA.RU.
«В ИК-4 УФСИН России по Курганской области отбывают наказание неоднократно судимые женщины. На территории колонии работает швейное производство на 150 рабочих мест. Специалистов готовят здесь же, в профессиональном училище», — рассказала начальник центра трудовой адаптации осужденных Елена Архипова.
В колонии порядка 23% осужденных отбывают наказание за тяжкие телесные преступления, за наркопреступления — 35%, за кражи — 20%. Средний возраст осужденных — 36 лет, в возрасте от 55 и старше — 9% осужденных. Не работать могут пенсионеры и инвалиды (1 и 2 групп инвалидности), но по личному заявлению и такие осужденные могут трудоустроиться на производство. Работники имеют все права согласно трудовому кодексу, единственное отличие — у трудоустроенных осужденных отпуск не 28 календарных дней, а 12 дней. Отпуск женщины проводят в отдельном помещении для отпускников. Здесь есть телевизор, тренажеры и комната для приема пищи, при себе можно иметь больше личных вещей.
Колония выполняет заказы на пошив спецодежды для организаций из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. «Заказы есть всегда. Заказы ищем сами, работаем на договорах оказания услуг. Зарплата у осужденных сдельная: при выполнении нормы она не может быть ниже МРОТ 15 276 рублей. Самая высокая зарплата у швеи до удержания вычетов была 27 тысяч рублей», — пояснила Елена Архипова. Из зарплат осужденных удерживается плата за содержание, коммунальные услуги и взыскания по решениям суда.
Большинство осужденных женщин в ИК работают на швейном производстве. Здесь пятидневная рабочая неделя, график работы с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед
Большинство осужденных в ИК-4 трудоустроены. Не работать могут инвалиды и пенсионеры. С зарплат осужденных вычитают плату за содержание, коммунальные услуги и взыскания по решениям судов. С неработающих такие расходы не взымают
Отпуск (12 дней) осужденные проводят в специальных помещениях для отпускников, где могут смотреть телевизор, заниматься на тренажерах. Уют в этих помещениях они наводили своими руками: шили мягкие игрушки и подушки, чехлы для мебели
Осужденные ИК-4 делают больше тысячи звонков в месяц, в том числе по видеосвязи. Эти звонки они оплачивают по тарифам операторов. А вот свиданий в женских колониях проходит меньше, чем в мужских, подмечают сотрудники ФСИН
В медсанчасти ИК-4 работает фельдшер и врачи узких специальностей. В стоматологическом кабинете поставили новое оборудование. С более серьезными заболеваниями осужденных направляют на обследование в городские больницы, где они идут на прием вне очереди
Некоторым женщинам не удается встать на путь исправления. «Я здесь уже пятый раз. Не могла найти себя в жизни. Надеюсь на лучшее, что исправлюсь, что это мой последний раз. Заработаю поощрение, пойду на УДО, если колония поддержит», — говорит осужденная.
Осужденные женской исправительной колонии №4 города Кургана, работающие на швейном производстве, выпускают продукции больше чем на 1 млн рублей в месяц. Они шьют спецодежду, ждут свиданий и надеются на условно-досрочное освобождение, передает корреспондент URA.RU. «В ИК-4 УФСИН России по Курганской области отбывают наказание неоднократно судимые женщины. На территории колонии работает швейное производство на 150 рабочих мест. Специалистов готовят здесь же, в профессиональном училище», — рассказала начальник центра трудовой адаптации осужденных Елена Архипова. В колонии порядка 23% осужденных отбывают наказание за тяжкие телесные преступления, за наркопреступления — 35%, за кражи — 20%. Средний возраст осужденных — 36 лет, в возрасте от 55 и старше — 9% осужденных. Не работать могут пенсионеры и инвалиды (1 и 2 групп инвалидности), но по личному заявлению и такие осужденные могут трудоустроиться на производство. Работники имеют все права согласно трудовому кодексу, единственное отличие — у трудоустроенных осужденных отпуск не 28 календарных дней, а 12 дней. Отпуск женщины проводят в отдельном помещении для отпускников. Здесь есть телевизор, тренажеры и комната для приема пищи, при себе можно иметь больше личных вещей. Колония выполняет заказы на пошив спецодежды для организаций из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. «Заказы есть всегда. Заказы ищем сами, работаем на договорах оказания услуг. Зарплата у осужденных сдельная: при выполнении нормы она не может быть ниже МРОТ 15 276 рублей. Самая высокая зарплата у швеи до удержания вычетов была 27 тысяч рублей», — пояснила Елена Архипова. Из зарплат осужденных удерживается плата за содержание, коммунальные услуги и взыскания по решениям суда.