15 октября 2022

МИД Китая призвал граждан немедленно покинуть Украину

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай призвал своих граждан покинуть Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины. Об этом сообщило в Twitter (заблокирован в РФ) китайское государственное издание Global Times.

Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают «усилить меры предосторожности и эвакуироваться». Помощь в эвакуации готово оказать посольство страны, сказано в сообщении.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее покинуть Украину с помощью наземного транспорта, когда это будет безопасно, призывало своих граждан посольство США, передает Life. На протяжении последней недели в украинских городах регулярно звучит воздушная тревога.

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МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины. Об этом сообщило в Twitter (заблокирован в РФ) китайское государственное издание Global Times. Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают «усилить меры предосторожности и эвакуироваться». Помощь в эвакуации готово оказать посольство страны, сказано в сообщении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее покинуть Украину с помощью наземного транспорта, когда это будет безопасно, призывало своих граждан посольство США, передает Life. На протяжении последней недели в украинских городах регулярно звучит воздушная тревога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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