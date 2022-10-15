МИД Китая призвал граждан немедленно покинуть Украину 16 октября 2022 в 06:19 Размер текста - 17 + Китай призвал своих граждан покинуть Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины. Об этом сообщило в Twitter (заблокирован в РФ) китайское государственное издание Global Times. Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают «усилить меры предосторожности и эвакуироваться». Помощь в эвакуации готово оказать посольство страны, сказано в сообщении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее покинуть Украину с помощью наземного транспорта, когда это будет безопасно, призывало своих граждан посольство США, передает Life . На протяжении последней недели в украинских городах регулярно звучит воздушная тревога. МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины. Об этом сообщило в Twitter (заблокирован в РФ) китайское государственное издание Global Times. Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают «усилить меры предосторожности и эвакуироваться». Помощь в эвакуации готово оказать посольство страны, сказано в сообщении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее покинуть Украину с помощью наземного транспорта, когда это будет безопасно, призывало своих граждан посольство США, передает Life. На протяжении последней недели в украинских городах регулярно звучит воздушная тревога. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям