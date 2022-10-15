МИД Китая призвал граждан немедленно покинуть Украину

Китай призвал своих граждан покинуть Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины. Об этом сообщило в Twitter (заблокирован в РФ) китайское государственное издание Global Times.
Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают «усилить меры предосторожности и эвакуироваться». Помощь в эвакуации готово оказать посольство страны, сказано в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее покинуть Украину с помощью наземного транспорта, когда это будет безопасно, призывало своих граждан посольство США, передает
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