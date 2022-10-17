Наступление ВСУ в ЛНР обернулось катастрофическими потерями бойцов и иностранных наемников

17 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

По словам военного эксперта, большую часть бойцов формирований ВСУ составляют иностранные наемники Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные войска уничтожили большую часть иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в районе населенных пунктов Кременная и Сватово. Об этом рассказал военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Вчерашняя попытка прорыва Вооруженными формированиями Украины нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово, обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что большая часть бойцов штурмовых подразделений украинской стороны состоит из иностранных наемников. Ранее пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что более 100 иностранных наемников находились в Харьковской области. Были группы до 20 человек из Польши, Италии, Америки, Англии и Канады. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защитить мирное население Донбасса. С самого начала проведения операции на стороне ВСУ активно принимают участие иностранные наемники.

Союзные войска уничтожили большую часть иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в районе населенных пунктов Кременная и Сватово. Об этом рассказал военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Вчерашняя попытка прорыва Вооруженными формированиями Украины нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово, обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что большая часть бойцов штурмовых подразделений украинской стороны состоит из иностранных наемников. Ранее пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что более 100 иностранных наемников находились в Харьковской области. Были группы до 20 человек из Польши, Италии, Америки, Англии и Канады. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защитить мирное население Донбасса. С самого начала проведения операции на стороне ВСУ активно принимают участие иностранные наемники.