Наступление ВСУ в ЛНР обернулось катастрофическими потерями бойцов и иностранных наемников

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
По словам военного эксперта, большую часть бойцов формирований ВСУ составляют иностранные наемники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска уничтожили большую часть иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в районе населенных пунктов Кременная и Сватово. Об этом рассказал военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вчерашняя попытка прорыва Вооруженными формированиями Украины нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово, обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что большая часть бойцов штурмовых подразделений украинской стороны состоит из иностранных наемников.

Ранее пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что более 100 иностранных наемников находились в Харьковской области. Были группы до 20 человек из Польши, Италии, Америки, Англии и Канады.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защитить мирное население Донбасса. С самого начала проведения операции на стороне ВСУ активно принимают участие иностранные наемники.

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Союзные войска уничтожили большую часть иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в районе населенных пунктов Кременная и Сватово. Об этом рассказал военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Вчерашняя попытка прорыва Вооруженными формированиями Украины нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово, обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что большая часть бойцов штурмовых подразделений украинской стороны состоит из иностранных наемников. Ранее пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что более 100 иностранных наемников находились в Харьковской области. Были группы до 20 человек из Польши, Италии, Америки, Англии и Канады. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защитить мирное население Донбасса. С самого начала проведения операции на стороне ВСУ активно принимают участие иностранные наемники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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