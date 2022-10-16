Разведчик ВСУ раскололся об участии иностранных наемников в боях под Харьковом

Пленный разведчик ВСУ: более 100 иностранных наемников находились в Харьковской области

17 октября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

ВСУ распались бы в самом начале спецоперации без поддержки иностранных наемников, считает Виктор Бережной Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 100 боевиков иностранного легиона из ряда западных стран выполняли боевые задачи в Харьковской области на стороне Украины. Об этом рассказал пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной. «Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое [Харьковской области]. <…> [Иностранный] легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», — передает слова Виктора Бережного РИА «Новости». По его словам, он лично завел семь групп иностранных наемников на Харьковской направление. Среди иностранных боевиков были действующие офицеры армии США, Великобритании и Польши, добавил он. Кроме того, разведчик отметил, что до начала спецоперации РФ иностранные офицеры не воевали за Украину. «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — заключил он. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попадании группы иностранных наемников в ловушку. Он также заявлял, что наемники из 34 стран вмешались в конфликт на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь. Иностранные наемники успели разочароваться в украинском командовании и обвинить его в непрофессионализме, передает телеканал 360.

Около 100 боевиков иностранного легиона из ряда западных стран выполняли боевые задачи в Харьковской области на стороне Украины. Об этом рассказал пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной. «Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое [Харьковской области]. <…> [Иностранный] легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», — передает слова Виктора Бережного РИА «Новости». По его словам, он лично завел семь групп иностранных наемников на Харьковской направление. Среди иностранных боевиков были действующие офицеры армии США, Великобритании и Польши, добавил он. Кроме того, разведчик отметил, что до начала спецоперации РФ иностранные офицеры не воевали за Украину. «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — заключил он. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попадании группы иностранных наемников в ловушку. Он также заявлял, что наемники из 34 стран вмешались в конфликт на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь. Иностранные наемники успели разочароваться в украинском командовании и обвинить его в непрофессионализме, передает телеканал 360.