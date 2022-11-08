Экипаж рухнувшего в Костромской области вертолета вышел на связь

Погиб пассажир вертолета (фото из архива)
После падения вертолета в Костромской области экипаж вышел на связь. Об этом заявили в экстренных службах.
«Экипаж упавшего в Костромской области вертолета вышел на связь», — цитирует экстренные службы ТАСС. Спасатели добираются до места крушения. В результате падения вертолета с пятью людьми на борту один из них погиб. РИА Новости со ссылкой на местные власти пишут, что погибший — пациент, которого везли на лечение.
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