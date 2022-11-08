Экипаж рухнувшего в Костромской области вертолета вышел на связь 08 ноября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 + Погиб пассажир вертолета (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После падения вертолета в Костромской области экипаж вышел на связь. Об этом заявили в экстренных службах. «Экипаж упавшего в Костромской области вертолета вышел на связь», — цитирует экстренные службы ТАСС. Спасатели добираются до места крушения. В результате падения вертолета с пятью людьми на борту один из них погиб. РИА Новости со ссылкой на местные власти пишут, что погибший — пациент, которого везли на лечение. После падения вертолета в Костромской области экипаж вышел на связь. Об этом заявили в экстренных службах. «Экипаж упавшего в Костромской области вертолета вышел на связь», — цитирует экстренные службы ТАСС. Спасатели добираются до места крушения. В результате падения вертолета с пятью людьми на борту один из них погиб. РИА Новости со ссылкой на местные власти пишут, что погибший — пациент, которого везли на лечение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям