Экипаж рухнувшего в Костромской области вертолета вышел на связь

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, минздрав, вертолет, медицина катастроф
Погиб пассажир вертолета (фото из архива) Фото:

После падения вертолета в Костромской области экипаж вышел на связь. Об этом заявили в экстренных службах.

«Экипаж упавшего в Костромской области вертолета вышел на связь», — цитирует экстренные службы ТАСС. Спасатели добираются до места крушения. В результате падения вертолета с пятью людьми на борту один из них погиб. РИА Новости со ссылкой на местные власти пишут, что погибший — пациент, которого везли на лечение.

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После падения вертолета в Костромской области экипаж вышел на связь. Об этом заявили в экстренных службах. «Экипаж упавшего в Костромской области вертолета вышел на связь», — цитирует экстренные службы ТАСС. Спасатели добираются до места крушения. В результате падения вертолета с пятью людьми на борту один из них погиб. РИА Новости со ссылкой на местные власти пишут, что погибший — пациент, которого везли на лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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