Детский фонд вмешался в конфликт между бизнесменом и старейшим колледжем Екатеринбурга

Между бизнесменом и руководством колледжа им. Ползунова возник конфликт Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Российский детский фонд обратился к председателю Общественной палаты Свердловской области Александру Левину с просьбой оказать содействие в разрешении конфликта между бизнесменом из Екатеринбурга и руководством колледжа им. Ползунова (соответствующий документ имеется в распоряжении редакции). Благотворительная организация просит пойти навстречу предпринимателю, который оказался в затруднительном финансовом положении. Об этом URA.RU рассказал коммерсант Иван.

Ранее в агентство обратился екатеринбургский бизнесмен Иван. Дело в том, что мужчина в 2019 году взял в аренду столовую в колледже им. Ползунова, но задолжал учебному заведению 7 млн. рублей. Причина — пандемия коронавируса. Иван просит руководство учебного заведения пойти на уступки — организовать реструктуризацию долга, но все попытки договориться не венчались успехом.

«ООО „Столовая №19“ ведет свою деятельность в сфере организации общественного питания на территории Свердловской области с 2001 года и является партнером Российского детского фонда. Просим вас инициировать на базе региональной Общественной палаты рабочей группы с привлечением к участию в ней уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе и представителя минобразования и молодежной политики для целей разрешения сложившейся между колледжем и ООО „Столовая №19“ ситуации. Очень рассчитываем на положительнее решение вопроса в интересах студентов колледжами справедливости», — сказано в документе.

URA.RU сообщало, что житель столицы Урала хотел выплатить долг частями, но в Ползунова не пошли уступки. Иван считает, что его просто хотят убрать с дороги, чтобы поставить «своего» человека. Мужчина предлагал организовать реструктуризацию долга. К сожалению, руководство колледжа не идет мне навстречу.