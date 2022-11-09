Руководство старейшего колледжа Екатеринбурга обвинили в захвате бизнеса

Из-за пандемии коммерсант задолжал колледжу 7 млн Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский бизнесмен Иван обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Елене Артюх с просьбой помочь урегулировать конфликт между ним и руководством колледжа им. Ползунова. Мужчина в 2019 году взял в аренду столовую, но задолжал учебному заведению 7 млн. рублей. Причина — пандемии COVID. Мужчина просит руководство пойти на уступки — организовать реструктуризацию долга. По словам бизнесмена, руководство колледжа навстречу не идет. Об этом URA.RU рассказал сам Иван.

«В 2019 году я взял в аренду ООО „Столовая №19“. Данное предприятие организовывает питание для учащихся колледжа Ползунова. К сожалению, в 2020 году нагрянула пандемия коронавируса. Предприятие не работало из-за ковидных ограничений почти 20 месяцев. В итоге образовалась задолженность по арендным и коммунальным платежам в размере 7 миллионов рублей. Меня пытаются выжить из бизнеса, но я готов идти до победного конца», — говорит Иван.

По словам уральского коммерсанта, попытка договориться с руководством учебного заведения не венчалась успехом. Мужчина хотел выплатить долг частями, но в Ползунова не пошли уступки. Иван считает, что его просто хотят убрать с дороги, чтобы поставить «своего» человека. «Я предлагал организовать реструктуризацию долга, выплатить задолженность частями. К сожалению, руководство колледжа не идет мне навстречу. Все, что я хочу — заключить договор, где будут учтены условия, которые будут приемлемы для обеих сторон. Но слушать меня никто не хочет. Я предполагаю, что столовую хотят предложить, так сказать, своему человеку», — посетовал бизнесмен Иван.

Редакция агентства обратилась за комментарием к директору Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова (УГК им. И. И. Ползунова) Андрею Козлову. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Также запрос направлен в аппарат уполномоченной по защите прав предпринимателей в Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.