Старейший пермский курорт запустил SPA-туры

22 ноября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

SPA-тур уже можно бронировать Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Старейший пермский курорт «Ключи» запустил SPA-туры на разное количество дней. Подробности выложили на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». «Вы просили, мы сделали! Запускаем SPA-туры на два, три и пять дней! Посвятите время качественному отдыху и расслаблению среди живописной природы на курорте „Ключи“», — указано в посте. В SPA-туры будет входить проживание в номере, питание и оздоровительные процедуры: занятия ЛФК и скандинавской ходьбой на свежем воздухе, комплекс с бассейном, финской сауной, турецким хаммамом и контрастной купелью. Также в программу будет включен релаксирующий массаж спины, спелеокамера, ароматерапия и прием минеральной воды. Стоимость тура будет зависеть от количества дней отдыха и класса комфортности выбранного номера. Ранее URA.RU сообщало, что турфирмы предлагают пермякам подлечить нервы на местных курортах. Перезагрузиться можно в SPA-отелях и санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени.

Старейший пермский курорт «Ключи» запустил SPA-туры на разное количество дней. Подробности выложили на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». «Вы просили, мы сделали! Запускаем SPA-туры на два, три и пять дней! Посвятите время качественному отдыху и расслаблению среди живописной природы на курорте „Ключи“», — указано в посте. В SPA-туры будет входить проживание в номере, питание и оздоровительные процедуры: занятия ЛФК и скандинавской ходьбой на свежем воздухе, комплекс с бассейном, финской сауной, турецким хаммамом и контрастной купелью. Также в программу будет включен релаксирующий массаж спины, спелеокамера, ароматерапия и прием минеральной воды. Стоимость тура будет зависеть от количества дней отдыха и класса комфортности выбранного номера. Ранее URA.RU сообщало, что турфирмы предлагают пермякам подлечить нервы на местных курортах. Перезагрузиться можно в SPA-отелях и санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени.