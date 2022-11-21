21 ноября 2022

Старейший пермский курорт запустил SPA-туры

© Служба новостей «URA.RU»
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Спа Шабала. Екатеринбург
SPA-тур уже можно бронировать Фото:

Старейший пермский курорт «Ключи» запустил SPA-туры на разное количество дней. Подробности выложили на странице курорта в соцсети «ВКонтакте».

«Вы просили, мы сделали! Запускаем SPA-туры на два, три и пять дней! Посвятите время качественному отдыху и расслаблению среди живописной природы на курорте „Ключи“», — указано в посте.

В SPA-туры будет входить проживание в номере, питание и оздоровительные процедуры: занятия ЛФК и скандинавской ходьбой на свежем воздухе, комплекс с бассейном, финской сауной, турецким хаммамом и контрастной купелью. Также в программу будет включен релаксирующий массаж спины, спелеокамера, ароматерапия и прием минеральной воды. Стоимость тура будет зависеть от количества дней отдыха и класса комфортности выбранного номера.

Ранее URA.RU сообщало, что турфирмы предлагают пермякам подлечить нервы на местных курортах. Перезагрузиться можно в SPA-отелях и санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени.

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Старейший пермский курорт «Ключи» запустил SPA-туры на разное количество дней. Подробности выложили на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». «Вы просили, мы сделали! Запускаем SPA-туры на два, три и пять дней! Посвятите время качественному отдыху и расслаблению среди живописной природы на курорте „Ключи“», — указано в посте. В SPA-туры будет входить проживание в номере, питание и оздоровительные процедуры: занятия ЛФК и скандинавской ходьбой на свежем воздухе, комплекс с бассейном, финской сауной, турецким хаммамом и контрастной купелью. Также в программу будет включен релаксирующий массаж спины, спелеокамера, ароматерапия и прием минеральной воды. Стоимость тура будет зависеть от количества дней отдыха и класса комфортности выбранного номера. Ранее URA.RU сообщало, что турфирмы предлагают пермякам подлечить нервы на местных курортах. Перезагрузиться можно в SPA-отелях и санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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