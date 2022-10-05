05 октября 2022

Пермякам предлагают подлечить нервы на курортах края и соседних регионов

Пермякам предлагают подлечить нервы курортах края и соседних регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, санаторий русь, усть качка
Туроператоры предлагают отдохнуть в Пермском крае Фото:

Пермские турфирмы предлагают пермякам отдохнуть и подлечить нервы на местных курортах. Перезагрузиться можно в SPA-отелях и санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени, а также Сочи

«Лечим нервы, пьем водичку! Что вы получите от такого отдыха? Искупаетесь в горячих источниках, пройдете инновационный курс лечения и оздоровления, отдохнете на процедурах и отключитесь от мира и новостей на пару недель», — указано в предложении пермской турфирмы «Акапулько».

При этом, такие путевки не будут значительно дешевле путевок за границу. К примеру, один день путевки в санатории Пермского края «Ключи» на взрослого человека будет стоить пять тысяч рублей — при двухместном размещении в стандартном номере. Одноместный номер с питанием и лечением будет стоить уже 6200 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки смогут улететь отдыхать в Сочи и Абхазию за 11 тысяч рублей. В стоимость входит перелет и проживание.

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Пермские турфирмы предлагают пермякам отдохнуть и подлечить нервы на местных курортах. Перезагрузиться можно в SPA-отелях и санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени, а также Сочи «Лечим нервы, пьем водичку! Что вы получите от такого отдыха? Искупаетесь в горячих источниках, пройдете инновационный курс лечения и оздоровления, отдохнете на процедурах и отключитесь от мира и новостей на пару недель», — указано в предложении пермской турфирмы «Акапулько». При этом, такие путевки не будут значительно дешевле путевок за границу. К примеру, один день путевки в санатории Пермского края «Ключи» на взрослого человека будет стоить пять тысяч рублей — при двухместном размещении в стандартном номере. Одноместный номер с питанием и лечением будет стоить уже 6200 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки смогут улететь отдыхать в Сочи и Абхазию за 11 тысяч рублей. В стоимость входит перелет и проживание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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