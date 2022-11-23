Родителям детей-инвалидов дали право на дополнительные выходные

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Машины скорой помощи. Курган, инвалидное кресло, инвалид, инвалидность
Родители детей-инвалидов имеют право на 24 выходных дня подряд Фото:

В России дали право родителям детей-инвалидов брать 24 дополнительных выходных дня подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд», — сообщается на сайте. По Трудовому кодексу РФ допускается брать только четыре выходных ежемесячно.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин говорил, что данное право позволит родителям детей с ограничениями по здоровью свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида. Также Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования.

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В России дали право родителям детей-инвалидов брать 24 дополнительных выходных дня подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. «Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд», — сообщается на сайте. По Трудовому кодексу РФ допускается брать только четыре выходных ежемесячно. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин говорил, что данное право позволит родителям детей с ограничениями по здоровью свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида. Также Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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