Родителям детей-инвалидов дали право на дополнительные выходные

В России дали право родителям детей-инвалидов брать 24 дополнительных выходных дня подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
«Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд», — сообщается на сайте. По Трудовому кодексу РФ допускается брать только четыре выходных ежемесячно.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин говорил, что данное право позволит родителям детей с ограничениями по здоровью свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида. Также Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования.
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В России дали право родителям детей-инвалидов брать 24 дополнительных выходных дня подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. «Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд», — сообщается на сайте. По Трудовому кодексу РФ допускается брать только четыре выходных ежемесячно. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин говорил, что данное право позволит родителям детей с ограничениями по здоровью свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида. Также Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования.