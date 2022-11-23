Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования

23 ноября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Госдуме приняли законопроект, упрощающий использование маткапитала на оплату образования Фото: Александр Елизаров © URA.RU Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования. Теперь предоставлять дополнительный договор не нужно. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы РФ. «Документом предполагается возможность предоставления услуги по распоряжению средствами материнского капитала без необходимости предоставления договора об оказании платных образовательных услуг», — уточняется на сайте. Также поясняется, что сведения, необходимые для заявления о распоряжении маткапиталом для оплаты образования, могут быть запрошены через Пенсионный фонд России (ПФР). Ранее в Минтруде РФ пояснили, что маткапитал увеличат в 2023 году на 85,9 тысяч рублей. При рождении первого ребенка сумма составит — 589,5 тысяч рублей. На второго — 779 тысяч рублей.

Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования. Теперь предоставлять дополнительный договор не нужно. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы РФ. «Документом предполагается возможность предоставления услуги по распоряжению средствами материнского капитала без необходимости предоставления договора об оказании платных образовательных услуг», — уточняется на сайте. Также поясняется, что сведения, необходимые для заявления о распоряжении маткапиталом для оплаты образования, могут быть запрошены через Пенсионный фонд России (ПФР). Ранее в Минтруде РФ пояснили, что маткапитал увеличат в 2023 году на 85,9 тысяч рублей. При рождении первого ребенка сумма составит — 589,5 тысяч рублей. На второго — 779 тысяч рублей.