В Госдуме предложили новую пенсионную льготу для детей-инвалидов

28 ноября 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Лантрова просит разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме предложили позволить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в законопроект. Она сочла несправедливым тот факт, что ребенок-инвалид в случае ухода из жизни одного из кормильцев получает только одну пенсию — по инвалидности «В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца», — рассказала она о текущей ситуации, передает РИА Новости. Яна Лантратова напомнила, что на сегодняшний день ребенок инвалид в случае смерти одного из кормильцев «не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий». По ее словам, некоторые категории граждан все же могут получать одновременно две пенсии — это люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны. По ее мнению, возможность получения двух пенсий должна появиться и у детей с ограниченными возможностями. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому родителям детей-инвалидов разрешено брать 24 дополнительных выходных дня подряд. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что данное право позволит родителям детей с ограничениями по здоровью свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме предложили позволить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в законопроект. Она сочла несправедливым тот факт, что ребенок-инвалид в случае ухода из жизни одного из кормильцев получает только одну пенсию — по инвалидности «В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца», — рассказала она о текущей ситуации, передает РИА Новости. Яна Лантратова напомнила, что на сегодняшний день ребенок инвалид в случае смерти одного из кормильцев «не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий». По ее словам, некоторые категории граждан все же могут получать одновременно две пенсии — это люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны. По ее мнению, возможность получения двух пенсий должна появиться и у детей с ограниченными возможностями. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому родителям детей-инвалидов разрешено брать 24 дополнительных выходных дня подряд. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что данное право позволит родителям детей с ограничениями по здоровью свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида.