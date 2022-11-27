27 ноября 2022

В Британии предрекли плохой исход для Украины в случае победы Трампа на выборах

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
Запад может перестать помогать Киеву после победы Трампа на выборах в США Фото:

Запад прекратит оказывать Украине всяческую поддержку только после возможного прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году. Такое предположение выдвинул британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», — подчеркнул ученый, передает информационная ежедневная газета Welt. По его словам, предположения властей России о том, что Запад «не станет вечно поддерживать Украину», являются правдой.

Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл писал о том, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он предупредил, что надвигающийся гуманитарный и миграционный кризисы «бросят вызовы» каждой стране.

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Запад прекратит оказывать Украине всяческую поддержку только после возможного прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году. Такое предположение выдвинул британский историк, специалист по России Орландо Файджес. «Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», — подчеркнул ученый, передает информационная ежедневная газета Welt. По его словам, предположения властей России о том, что Запад «не станет вечно поддерживать Украину», являются правдой. Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл писал о том, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он предупредил, что надвигающийся гуманитарный и миграционный кризисы «бросят вызовы» каждой стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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