В Британии предрекли плохой исход для Украины в случае победы Трампа на выборах

Запад может перестать помогать Киеву после победы Трампа на выборах в СШАФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Запад прекратит оказывать Украине всяческую поддержку только после возможного прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году. Такое предположение выдвинул британский историк, специалист по России Орландо Файджес.
«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», — подчеркнул ученый, передает информационная ежедневная газета Welt. По его словам, предположения властей России о том, что Запад «не станет вечно поддерживать Украину», являются правдой.
Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл писал о том, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он предупредил, что надвигающийся гуманитарный и миграционный кризисы «бросят вызовы» каждой стране.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Запад прекратит оказывать Украине всяческую поддержку только после возможного прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году. Такое предположение выдвинул британский историк, специалист по России Орландо Файджес. «Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», — подчеркнул ученый, передает информационная ежедневная газета Welt. По его словам, предположения властей России о том, что Запад «не станет вечно поддерживать Украину», являются правдой. Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл писал о том, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он предупредил, что надвигающийся гуманитарный и миграционный кризисы «бросят вызовы» каждой стране.