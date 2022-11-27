The Guardian: США и ЕС остановят помощь Украине из-за собственных проблем

28 ноября 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Запад начал ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Киеву помощи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Об этом написал обозреватель Саймон Тисдалл. «Надвигается еще один огромный гуманитарный и миграционный кризис, похожий на кризис прошлой весны. Это бросит вызов каждой стране ЕС. […] Европейская поддержка может пошатнуться в этот критический момент», — предостерег он, передает ежедневная леволиберальная газета в Великобритании The Guardian . По его словам, в Италии и Германии жалуются, что они «сыты по горло» происходящим на Украине. «В отсутствие мирных переговоров или какого-либо облегчения усталость от [российско-украинского конфликта] сменяется апатией», — подчеркнул Тисдалл. «А ведь сейчас только ноябрь. Для всех худшая зима еще впереди», — предупредил он. Рассуждая о позиции Вашингтона, Саймон Тисдалл пришел к выводу, что помощь Киеву могут сократить, когда республиканцы займут места в конгрессе в январе. Ранее в исследовании, проведенном британскими профессорами, отмечалось, что жители Германии теряют энтузиазм в помощи украинским беженцам, так как изрядно устали от них. Также колумнист Forbes Джена Барнс писал о том, что если после начала спецоперации страны Запада активно поддерживали Киев, сейчас же люди начинают уставать от этого и отвлекаться на другие события в мире.

Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Об этом написал обозреватель Саймон Тисдалл. «Надвигается еще один огромный гуманитарный и миграционный кризис, похожий на кризис прошлой весны. Это бросит вызов каждой стране ЕС. […] Европейская поддержка может пошатнуться в этот критический момент», — предостерег он, передает ежедневная леволиберальная газета в Великобритании The Guardian. По его словам, в Италии и Германии жалуются, что они «сыты по горло» происходящим на Украине. «В отсутствие мирных переговоров или какого-либо облегчения усталость от [российско-украинского конфликта] сменяется апатией», — подчеркнул Тисдалл. «А ведь сейчас только ноябрь. Для всех худшая зима еще впереди», — предупредил он. Рассуждая о позиции Вашингтона, Саймон Тисдалл пришел к выводу, что помощь Киеву могут сократить, когда республиканцы займут места в конгрессе в январе. Ранее в исследовании, проведенном британскими профессорами, отмечалось, что жители Германии теряют энтузиазм в помощи украинским беженцам, так как изрядно устали от них. Также колумнист Forbes Джена Барнс писал о том, что если после начала спецоперации страны Запада активно поддерживали Киев, сейчас же люди начинают уставать от этого и отвлекаться на другие события в мире.