Конгресс США потребовал от Байдена отчет за отправленные на Украину миллиарды

29 ноября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Рядовые американцы должны понимать, куда и на что расходуются их деньги, пишет The Washington Post Фото: Официальный сайт президента Украины И Демократическая, и Республиканская партия Конгресса США заставит президента страны Джо Байдена отчитаться перед американскими налогоплательщиками за потраченные 20 млрд долларов на помощь Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Байден должен отчитаться за выделение финансовой помощи Украине», — пишет газета . Автор материала добавил, что американские налогоплательщики должны четко осознавать куда, как и на какие цели Украина потратит выделенные ей Вашингтоном 20 млрд долларов. В Конгрессе заявляют о планах увеличить количество ответственных за проверку трат Украиной американских денег, а также улучшить мониторинг ситуации на складах и пунктах передачи украинским властям оружия. Ранее сообщалось, что США поменяли подход к поставкам оружия Украине. Изменения касаются усиления надзора за поставками вооружения. В Штатах также оказались обеспокоены тем фактом, что из-за военной помощи Украине Вашингтон столкнулся с нехваткой вооружения для помощи Тайваню, передает RT. Рядовые американцы призывают власти своей страны прекратить тратить миллиарды долларов на помощь украинским властям, сообщает телеканал 360.

И Демократическая, и Республиканская партия Конгресса США заставит президента страны Джо Байдена отчитаться перед американскими налогоплательщиками за потраченные 20 млрд долларов на помощь Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Байден должен отчитаться за выделение финансовой помощи Украине», — пишет газета. Автор материала добавил, что американские налогоплательщики должны четко осознавать куда, как и на какие цели Украина потратит выделенные ей Вашингтоном 20 млрд долларов. В Конгрессе заявляют о планах увеличить количество ответственных за проверку трат Украиной американских денег, а также улучшить мониторинг ситуации на складах и пунктах передачи украинским властям оружия. Ранее сообщалось, что США поменяли подход к поставкам оружия Украине. Изменения касаются усиления надзора за поставками вооружения. В Штатах также оказались обеспокоены тем фактом, что из-за военной помощи Украине Вашингтон столкнулся с нехваткой вооружения для помощи Тайваню, передает RT. Рядовые американцы призывают власти своей страны прекратить тратить миллиарды долларов на помощь украинским властям, сообщает телеканал 360.