США изменили подход к поставкам оружия на Украину

Конгрессмен США заявил об ужесточении надзора за выделением помощи Киеву

28 ноября 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

В США планируют ответственнее относится к предоставлению помощи Украине Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон переходит к более ответственному подходу к поставкам оружия на Украину. Об этом заявил член палаты представителей США Майкл Маккол. «Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности», — рассказал Маккол в интервью телеканалу ABC. По данным СМИ, Маккол является основным кандидатом на должность председателя комитета по иностранным делам. Конгресс США заработает в новом составе в январе 2023 года,. Майкл Маккол — республиканец, его партия получила большинство мест в Палате представителей США по итогам голосования. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин до оглашения итогов обещала, что Украине в таком случае не достанется ни цента. Однако впоследствии республиканцы пообещали поддерживать Киев. Ранее URA.RU сообщало, что ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором. Он раскритиковал украинского лидера из-за его постоянных требований о материальной помощи у США.

Вашингтон переходит к более ответственному подходу к поставкам оружия на Украину. Об этом заявил член палаты представителей США Майкл Маккол. «Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности», — рассказал Маккол в интервью телеканалу ABC. По данным СМИ, Маккол является основным кандидатом на должность председателя комитета по иностранным делам. Конгресс США заработает в новом составе в январе 2023 года,. Майкл Маккол — республиканец, его партия получила большинство мест в Палате представителей США по итогам голосования. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин до оглашения итогов обещала, что Украине в таком случае не достанется ни цента. Однако впоследствии республиканцы пообещали поддерживать Киев. Ранее URA.RU сообщало, что ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором. Он раскритиковал украинского лидера из-за его постоянных требований о материальной помощи у США.