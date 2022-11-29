Украинские активисты попытались сорвать встречу Деда Мороза в Берлине

30 ноября 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Дед Мороз приехал в Берлин, чтобы зажечь огни на елке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Берлине у Русского дома украинские активисты пытались сорвать встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, выйдя с плакатами «Дед Мороз — спонсор терроризма». Об этом сообщило агентство Ruptly в своем telegram-канале. Дед Мороз приехал в Берлин, чтобы зажечь огни на новогодней елке, однако украинцы устроили акцию протеста во время встречи. «Нарушить ход вечера попыталась группа людей с украинскими флагами, которые пришли к Русскому дому с плакатами, среди которых — «Дед Мороз — спонсор терроризма», — сообщает агентство. Ранее украинцы напали на французских блогеров во время акции в Париже в поддержку жителей Донбасса. Участники митинга растянули баннер, на котором была надпись «Stop killing Donbass» («прекратите убивать жителей Донбасса»). Также во Франции украинцы напали на семью россиянки. Один из дебоширов ударил отца девушки. Мужчина получил ушиб носа.

В Берлине у Русского дома украинские активисты пытались сорвать встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, выйдя с плакатами «Дед Мороз — спонсор терроризма». Об этом сообщило агентство Ruptly в своем telegram-канале. Дед Мороз приехал в Берлин, чтобы зажечь огни на новогодней елке, однако украинцы устроили акцию протеста во время встречи. «Нарушить ход вечера попыталась группа людей с украинскими флагами, которые пришли к Русскому дому с плакатами, среди которых — «Дед Мороз — спонсор терроризма», — сообщает агентство. Ранее украинцы напали на французских блогеров во время акции в Париже в поддержку жителей Донбасса. Участники митинга растянули баннер, на котором была надпись «Stop killing Donbass» («прекратите убивать жителей Донбасса»). Также во Франции украинцы напали на семью россиянки. Один из дебоширов ударил отца девушки. Мужчина получил ушиб носа.