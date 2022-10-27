МИД РФ требует расследовать нападение украинцев на россиян во Франции

27 октября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Полиция Франции отказалась задерживать украинского дебошира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посольство России в Париже направило в министерство иностранных дел Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на русскую семью, заявили в пресс-службе посольства. Инцидент произошел в городе Довиль в Нормандии (Франция), а приехавшая полиция отказалась задержать основного дебошира. «Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии», — сообщили в российском посольстве. В дипмиссии осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили. «Держим данный инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями», — сказали в посольстве. Компания украинцев напала на семью россиянки Анастасии, проживающей во Франции. Один из нападавших ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира, рассказала женщина РИА Новости.

Посольство России в Париже направило в министерство иностранных дел Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на русскую семью, заявили в пресс-службе посольства. Инцидент произошел в городе Довиль в Нормандии (Франция), а приехавшая полиция отказалась задержать основного дебошира. «Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии», — сообщили в российском посольстве. В дипмиссии осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили. «Держим данный инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями», — сказали в посольстве. Компания украинцев напала на семью россиянки Анастасии, проживающей во Франции. Один из нападавших ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира, рассказала женщина РИА Новости.