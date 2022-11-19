Украинцы избили французских блогеров во время акции в поддержку жителей Донбасса

Украинцы напали на французских блогеров на митинге в поддержку жителей Донбасса

19 ноября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Более сотни человек собрались на Марсовом поле для участия в акции в поддержку жителей Донбасса Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские активисты напали на французских блогерш, пришедших снимать видео акции в поддержку жителей Донбасса. Об этом доложила организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ. Митинг проходил в субботу, 19 ноября. Около сотни человек вышли на демонстрацию на Марсовом поле в Париже. Участники акции растянули огромный баннер, на котором была надпись «Stop killing Donbass» («прекратите убивать жителей Донбасса»). Люди выступали в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия на Украину. По словам Новиковой-Бернэ, украинские активисты появились на площади как раз во время митинга. «Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию», — доложила она РИА Новости. В октябре украинцы напали на семью россиянки Анастасии, проживающей во Франции. Один из нападавших ударил отца девушки, тот получил сильный ушиб носа. Инцидент произошел в городе Довиль в Нормандии (Франция), а приехавшая полиция отказалась задержать основного дебошира.

Украинские активисты напали на французских блогерш, пришедших снимать видео акции в поддержку жителей Донбасса. Об этом доложила организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ. Митинг проходил в субботу, 19 ноября. Около сотни человек вышли на демонстрацию на Марсовом поле в Париже. Участники акции растянули огромный баннер, на котором была надпись «Stop killing Donbass» («прекратите убивать жителей Донбасса»). Люди выступали в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия на Украину. По словам Новиковой-Бернэ, украинские активисты появились на площади как раз во время митинга. «Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию», — доложила она РИА Новости. В октябре украинцы напали на семью россиянки Анастасии, проживающей во Франции. Один из нападавших ударил отца девушки, тот получил сильный ушиб носа. Инцидент произошел в городе Довиль в Нормандии (Франция), а приехавшая полиция отказалась задержать основного дебошира.