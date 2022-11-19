19 ноября 2022

Украинцы избили французских блогеров во время акции в поддержку жителей Донбасса

Украинцы напали на французских блогеров на митинге в поддержку жителей Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
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Париж, париж, франция, марсово поле
Более сотни человек собрались на Марсовом поле для участия в акции в поддержку жителей Донбасса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские активисты напали на французских блогерш, пришедших снимать видео акции в поддержку жителей Донбасса. Об этом доложила организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

Митинг проходил в субботу, 19 ноября. Около сотни человек вышли на демонстрацию на Марсовом поле в Париже. Участники акции растянули огромный баннер, на котором была надпись «Stop killing Donbass» («прекратите убивать жителей Донбасса»). Люди выступали в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия на Украину. По словам Новиковой-Бернэ, украинские активисты появились на площади как раз во время митинга. «Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию», — доложила она РИА Новости.

В октябре украинцы напали на семью россиянки Анастасии, проживающей во Франции. Один из нападавших ударил отца девушки, тот получил сильный ушиб носа. Инцидент произошел в городе Довиль в Нормандии (Франция), а приехавшая полиция отказалась задержать основного дебошира.

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Украинские активисты напали на французских блогерш, пришедших снимать видео акции в поддержку жителей Донбасса. Об этом доложила организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ. Митинг проходил в субботу, 19 ноября. Около сотни человек вышли на демонстрацию на Марсовом поле в Париже. Участники акции растянули огромный баннер, на котором была надпись «Stop killing Donbass» («прекратите убивать жителей Донбасса»). Люди выступали в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия на Украину. По словам Новиковой-Бернэ, украинские активисты появились на площади как раз во время митинга. «Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию», — доложила она РИА Новости. В октябре украинцы напали на семью россиянки Анастасии, проживающей во Франции. Один из нападавших ударил отца девушки, тот получил сильный ушиб носа. Инцидент произошел в городе Довиль в Нормандии (Франция), а приехавшая полиция отказалась задержать основного дебошира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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