Кремль отказался считать обмен Бута и Грайнер шагом к примирению РФ и США

Обмен заключенными между США и РФ не является шагом к примирению между странами
Обмен осужденными гражданами РФ и США Виктором Бутом и Бриттни Грайнер не является шагом к примирению между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Переговоры между США и РФ по Буту и Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран», — уточнил Песков. Его слова приводят «Известия». Также в Кремле пожелали Буту скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут прилетел в Москву. Также он дал комментарий журналистам, где поблагодарил всех тех, кто переживал за него и поддерживал.
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