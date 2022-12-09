Кремль отказался считать обмен Бута и Грайнер шагом к примирению РФ и США

09 декабря 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Обмен заключенными между США и РФ не является шагом к примирению между странами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Обмен осужденными гражданами РФ и США Виктором Бутом и Бриттни Грайнер не является шагом к примирению между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Переговоры между США и РФ по Буту и Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран», — уточнил Песков. Его слова приводят «Известия». Также в Кремле пожелали Буту скорейшего выздоровления. Ранее сообщалось, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут прилетел в Москву. Также он дал комментарий журналистам, где поблагодарил всех тех, кто переживал за него и поддерживал.

Обмен осужденными гражданами РФ и США Виктором Бутом и Бриттни Грайнер не является шагом к примирению между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Переговоры между США и РФ по Буту и Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран», — уточнил Песков. Его слова приводят «Известия». Также в Кремле пожелали Буту скорейшего выздоровления. Ранее сообщалось, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут прилетел в Москву. Также он дал комментарий журналистам, где поблагодарил всех тех, кто переживал за него и поддерживал.