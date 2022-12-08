08 декабря 2022

Освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут прилетел в Москву

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково
Самолет с Бутом приземлился во «Внуково» Фото:

Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву. Его самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2».

Спецборт, на котором находился Бут, приземлился в аэропорту. Бывший заключенный летел из Абу-Даби, где и состоялся обмен. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Сделка по обмену осужденных Бриттни Грайнер на Виктора Бута между Россией и США произошла в четверг. Уже вечером Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. Тогда же он рассказал, что уже находится на территории России.

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Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву. Его самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Спецборт, на котором находился Бут, приземлился в аэропорту. Бывший заключенный летел из Абу-Даби, где и состоялся обмен. Об этом сообщил телеканал «Россия-24». Сделка по обмену осужденных Бриттни Грайнер на Виктора Бута между Россией и США произошла в четверг. Уже вечером Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. Тогда же он рассказал, что уже находится на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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