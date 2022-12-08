Освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут прилетел в Москву 09 декабря 2022 в 02:03 Размер текста - 17 + Самолет с Бутом приземлился во «Внуково» Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву. Его самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Спецборт, на котором находился Бут, приземлился в аэропорту. Бывший заключенный летел из Абу-Даби, где и состоялся обмен. Об этом сообщил телеканал «Россия-24». Сделка по обмену осужденных Бриттни Грайнер на Виктора Бута между Россией и США произошла в четверг. Уже вечером Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. Тогда же он рассказал, что уже находится на территории России. Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву. Его самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Спецборт, на котором находился Бут, приземлился в аэропорту. Бывший заключенный летел из Абу-Даби, где и состоялся обмен. Об этом сообщил телеканал «Россия-24». Сделка по обмену осужденных Бриттни Грайнер на Виктора Бута между Россией и США произошла в четверг. Уже вечером Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. Тогда же он рассказал, что уже находится на территории России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям