В РФ продлили льготную ипотеку и увеличили пособие для беременных: главные заявления Путина

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин спрогнозировал падение ВВП Фото:

Президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособий для беременных и продление льготной ипотеки. URA.RU приводит основные заявления Путина, которые он сделал во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

  • В России продлили льготную ипотеку до 1 июля 2024 года, ставка по ней установлена на уровне 8%. Семейную ипотеку можно будет взять под 6% при условии, что у заемщика есть двое несовершеннолетних детей, отметил Путин;
  • президент РФ сообщил, что увеличится размер пособия для беременных. Теперь они будут получать сумму от половины до одного прожиточного минимума в регионе;
  • по итогам года ожидается падение ВВП до 2,5%. В бюджете на ближайшие три года предполагается снижение показателя до менее 1%.
  • президент РФ заявил, что Запад хотел разрушить экономику России, но их расчет не оправдался, передает RT. По его словам, в России хорошо сработали бизнесмены и органы власти.

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособий для беременных и продление льготной ипотеки. URA.RU приводит основные заявления Путина, которые он сделал во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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