В РФ продлили льготную ипотеку и увеличили пособие для беременных: главные заявления Путина

Владимир Путин спрогнозировал падение ВВП
Президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособий для беременных и продление льготной ипотеки. URA.RU приводит основные заявления Путина, которые он сделал во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
- В России продлили льготную ипотеку до 1 июля 2024 года, ставка по ней установлена на уровне 8%. Семейную ипотеку можно будет взять под 6% при условии, что у заемщика есть двое несовершеннолетних детей, отметил Путин;
- президент РФ сообщил, что увеличится размер пособия для беременных. Теперь они будут получать сумму от половины до одного прожиточного минимума в регионе;
- по итогам года ожидается падение ВВП до 2,5%. В бюджете на ближайшие три года предполагается снижение показателя до менее 1%.
- президент РФ заявил, что Запад хотел разрушить экономику России, но их расчет не оправдался, передает RT. По его словам, в России хорошо сработали бизнесмены и органы власти.
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